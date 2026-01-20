No hay dudas de que Paul Scholes es una voz más que autorizada para hablar del Manchester United. El exmediocampista jugó toda su carrera en The Reds Devils (desde 1994 hasta 2013), proceso en el que registró 155 goles en 718 partidos y recolectó 25 títulos, entre ellos 11 ediciones de la Premier League y dos Champions League.

Por lo que puede opinar del presente del equipo sin pedir autorización de nadie. No obstante, no lo hizo de la mejor manera al referirse a Lisandro Martínez en el podcast ‘The Bad, The Good and The Football’, junto a su excompañero Nicky Butt. En resumen, se burlaron de la estatura del zaguero de la Selección Argentina y desconfiaron de sus capacidades para marcar a Erling Haaland en el Derbi de Manchester.

Por lo tanto, es totalmente razonable el fastidio del ex Newell’s Old Boys y Defensa y Justicia, más allá de ser Paul Scholes. Además, Lisandro es campeón del mundo, bicampeón de América y campeón intercontinental con el combinado albiceleste, por lo que también merece, cuanto menos, mesura cuando se refieren a él.

Incluso, para tomar dimensión de la controversial opinión de Schole y Nicky Butt, el que tomó partido fue otra leyenda del Manchester United, Rio Ferdinand, que saltó por el oriundo de Gualeguay. “Lisandro solo quiere ganar y regresar a Manchester United al lugar que le corresponde en el fútbol”, comentó el exdefensor, tanto del conjunto del Old Trafford como de la Selección de Inglaterra, en su propio podcast.

Asimismo, en referencia a la respuesta en los micrófonos de Licha (palabras más, palabras menos, dijo que esperaba que le dijeran las cosas en la cara), Ferdinand añadió: ”Me ha invitado a ir al campo de entrenamiento a tomar un café para hablar. La forma en que juega es como es él: un tipo honesto y una buena persona. No está diciendo: ‘Ven a buscarme a cualquier lado y nos agarramos a golpes’; está diciendo: ‘Tengamos una conversación cara a cara si tienes un problema”’.

Y para cerrar, Rio subrayó la participación de Martínez en la consagración de Argentina en Qatar 2022: ”Estamos hablando de un campeón del mundo, él sabe lo que es ganar”.

Patrice Evra también defendió a Lisandro Martínez

Patrice Evra, otro ex Manchester United, se metió en la polémica y también se posicionó de lado de Lisandro Martínez. ”Es un guerrero, deben respetarlo”, escribió el francés en una de las publicaciones en Inistagram que hizo referencia a las picantes declaraciones de Paul Scholes y Nicky Butt.

