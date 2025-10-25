Es tendencia:
logotipo del encabezado
La Liga

El discurso de 20 segundos de Xabi Alonso que responde a la acusación de Lamine Yamal al Real Madrid: “El mayor aliciente para el Clásico”

El talentoso extremo de Barcelona realizó una dura acusación sobre Real Madrid, y en las últimas horas llegó la respuesta de Xabi Alonso.

Por Julián Mazzara

Xabi Alonso, director español de Real Madrid.
© Getty ImagesXabi Alonso, director español de Real Madrid.

En la previa a una nueva edición del derbi español, se hicieron oír las voces de las diferentes figuras que estarán presentes. Desde hace algunos días, Lamine Yamal encendió el fuego y acusó que Real Madrid recibe ayuda arbitral. Y después de los dichos del joven estrella de Barcelona, apareció la firme respuesta de Xabi Alonso, el entrenador del conjunto blanco.

Luego de algunos días, justo en la antesala al encuentro que se llevará a cabo en el mítico Santiago Bernabéu, el entrenador madridista fue consultado durante la conferencia de prensa respecto a los dichos de la estrella de Barcelona, y no tuvo problema alguno en salir al cruce. Pero lo hizo con total ética.

Su respuesta tan solo duró veinte segundos. Sí, fue muy conciso, pero el ex DT de Bayer Leverkusen dejó en claro lo que piensa al respecto de la opinión de Yamal: “Lo más importante somos nosotros: nuestra calidad y nuestra fortaleza. Luego están los pequeños planes de partido sobre lo que queremos, con y sin balón. Debemos estar juntos, controlar los momentos de presión y las distancias. Es lo que estamos sustentando para ser más constantes en el rendimiento”, exclamó.

No entró en polémica y dejó que lo hiciera el oriundo de Esplugues de Llobregat. Sin embargo, el estratega de 43 años sabe que el Merengue será observado de reojo en el cotejo frente a los de Hansi Flick, quien no estará en el banquillo por su expulsión frente a Girona. La previa ya está caliente, ahora resta que empiece a rodar el balón y que las chispas pasen al campo de juego para que ambos brinden un gran espectáculo.

La posible formación de Real Madrid vs. Barcelona por LaLiga 2025-2026

Thibaut Courtois; Federico Valverde, Dean Huijsen, Éder Militão, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Arda Güler; Franco Mastantuono, Jude Bellingham, Vinícius Júnior; Kylian Mbappé. DT: Xabi Alonso.

Publicidad
Raúl González, leyenda de Real Madrid, eligió al mejor jugador de la historia de Barcelona: “Hace fácil lo imposible”

ver también

Raúl González, leyenda de Real Madrid, eligió al mejor jugador de la historia de Barcelona: “Hace fácil lo imposible”

Ganó 21 títulos en Barcelona, jugó al lado de Messi y admitió por qué razón no pasó a Real Madrid: “Hasta dos veces me quisieron fichar”

ver también

Ganó 21 títulos en Barcelona, jugó al lado de Messi y admitió por qué razón no pasó a Real Madrid: “Hasta dos veces me quisieron fichar”

La posible formación de Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga 2025-2026

Wojciech Szczęsny; Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Baldé; Pedri, Fermín López, Frenkie De Jong; Lamine Yamal, Ferran Torres y Marcus Rashford. DT: Hansi Flick.

DATOS CLAVES

  • El partido es en el Santiago Bernabéu.
  • Hansi Flick (entrenador del Barcelona) no estará en el banquillo por una expulsión previa contra el Girona.
  • La previa está “caliente” y se espera un gran espectáculo en el campo.
  • Xabi Alonso evitó entrar en la polémica arbitral iniciada por Yamal y prefirió enfocarse en la preparación y el rendimiento de su propio equipo de cara al Clásico.
julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"El cumple de Madrid terminó hace rato y el hincha de River ya no cree en Gallardo"

ggrova
german garcía grova

Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn: la frase a Comesaña que causó la suspensión, la fecha del fallo y las posibles consecuencias

Lee también
Rashford reveló los dos jugadores que más lo impresionaron: "Tenerlos es muy positivo"
Fútbol europeo

Rashford reveló los dos jugadores que más lo impresionaron: "Tenerlos es muy positivo"

La firme advertencia de Bono a Lamine Yamal por haber elegido jugar para España y no para Marruecos: “Lo sentimos como nuestro”
Fútbol Internacional

La firme advertencia de Bono a Lamine Yamal por haber elegido jugar para España y no para Marruecos: “Lo sentimos como nuestro”

La sorpresiva reacción de Lamine Yamal cuando le preguntaron si Real Madrid roba: “Hostia”
Fútbol Internacional

La sorpresiva reacción de Lamine Yamal cuando le preguntaron si Real Madrid roba: “Hostia”

El lapidario pronóstico de Franco Colapinto para el GP de México tras quedar 20° en la qualy: “No nos sale”
FÓRMULA 1

El lapidario pronóstico de Franco Colapinto para el GP de México tras quedar 20° en la qualy: “No nos sale”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo