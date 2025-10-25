El discurso de 20 segundos de Xabi Alonso que responde a la acusación de Lamine Yamal al Real Madrid: “El mayor aliciente para el Clásico”

En la previa a una nueva edición del derbi español, se hicieron oír las voces de las diferentes figuras que estarán presentes. Desde hace algunos días, Lamine Yamal encendió el fuego y acusó que Real Madrid recibe ayuda arbitral. Y después de los dichos del joven estrella de Barcelona, apareció la firme respuesta de Xabi Alonso, el entrenador del conjunto blanco.

Luego de algunos días, justo en la antesala al encuentro que se llevará a cabo en el mítico Santiago Bernabéu, el entrenador madridista fue consultado durante la conferencia de prensa respecto a los dichos de la estrella de Barcelona, y no tuvo problema alguno en salir al cruce. Pero lo hizo con total ética.

Su respuesta tan solo duró veinte segundos. Sí, fue muy conciso, pero el ex DT de Bayer Leverkusen dejó en claro lo que piensa al respecto de la opinión de Yamal: “Lo más importante somos nosotros: nuestra calidad y nuestra fortaleza. Luego están los pequeños planes de partido sobre lo que queremos, con y sin balón. Debemos estar juntos, controlar los momentos de presión y las distancias. Es lo que estamos sustentando para ser más constantes en el rendimiento”, exclamó.

No entró en polémica y dejó que lo hiciera el oriundo de Esplugues de Llobregat. Sin embargo, el estratega de 43 años sabe que el Merengue será observado de reojo en el cotejo frente a los de Hansi Flick, quien no estará en el banquillo por su expulsión frente a Girona. La previa ya está caliente, ahora resta que empiece a rodar el balón y que las chispas pasen al campo de juego para que ambos brinden un gran espectáculo.

La posible formación de Real Madrid vs. Barcelona por LaLiga 2025-2026

Thibaut Courtois; Federico Valverde, Dean Huijsen, Éder Militão, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Arda Güler; Franco Mastantuono, Jude Bellingham, Vinícius Júnior; Kylian Mbappé. DT: Xabi Alonso.

Publicidad

Publicidad

ver también Raúl González, leyenda de Real Madrid, eligió al mejor jugador de la historia de Barcelona: “Hace fácil lo imposible”

ver también Ganó 21 títulos en Barcelona, jugó al lado de Messi y admitió por qué razón no pasó a Real Madrid: “Hasta dos veces me quisieron fichar”

La posible formación de Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga 2025-2026

Wojciech Szczęsny; Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Baldé; Pedri, Fermín López, Frenkie De Jong; Lamine Yamal, Ferran Torres y Marcus Rashford. DT: Hansi Flick.

DATOS CLAVES