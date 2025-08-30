Se enfrentó a una sanción de por vida, lo quiso Guardiola para Manchester City y ahora podría ser compañero de Dibu Martínez en Aston Villa

La carrera futbolística de Lucas Paquetá es una montaña rusa de emociones. Pasó de ser pretendido por Pep Guardiola para el Manchester City a estar al borde de una sanción de por vida por acusaciones vinculadas a apuestas deportivas. El hostigamiento fue tal que pensó en armar las valijas y regresar a Brasil, pero las aguas se calmaron el pasado jueves. Y ahora, tan solo horas más tarde, estaría a un paso de ser compañero de Emiliano Martínez en Aston Villa.

Sí, apenas unas horas después de ser absuelto de cualquier investigación judicial, su renacer futbolístico empezó a caminar: Aston Villa aceleró por su fichaje. Según informó Fabrizio Romano, ya existe un acuerdo verbal entre el brasileño y el equipo de Unai Emery, mientras los clubes avanzan en una negociación a contrarreloj antes del cierre del mercado el 1 de septiembre.

El traspaso se daría bajo la fórmula de un préstamo con obligación de compra fijada en 47 millones de libras, una cifra que refleja cómo duplicó su valor de mercado tras desligarse de las cuestiones judiciales. Igualmente, West Ham todavía se muestra un tanto reacio a desprenderse de su figura.

Lo cierto es que, con 28 años, Paquetá no solo busca relanzar su carrera en la Premier League, sino que también se ve seducido por la posibilidad de tener roce internacional con Aston Villa. Un movimiento que podría jugarle a favor para mantenerse bajo la órbita de Carlo Ancelotti en la Selección de Brasil.

Lucas Paquetá podría ser transferido a Aston Villa (Getty Images).

El calvario que atravesó Paquetá

Tras un año de incertidumbre, Paquetá encontró paz. La comisión reguladora de la Football Association (FA) lo absolvió de las acusaciones en su contra, al considerar que no se probó la manipulación de partidos. Fue investigado por supuestamente recibir tarjetas amarillas de forma intencional en cuatro partidos de Premier League entre 2022 y 2023, con el fin de favorecer apuestas deportivas. La posible sanción era durísima: la inhabilitación de por vida.

Paquetá siempre negó los cargos, pero el proceso lo golpeó anímicamente y lo puso bajo el ojo público, al punto de que llegó a plantearse dejar Inglaterra y regresar a Flamengo por unos 25 millones de euros. Aquello contrastaba con su presente anterior, cuando Guardiola lo había puesto en la órbita del City y su valor de mercado estaba en ascenso.

Para su fortuna, la resolución alivió su entorno. Eso sí, se le encontraron dos infracciones menores por no responder en tiempo y forma durante la investigación, pero nada que comprometa su futuro deportivo. Así, su panorama privado y deportivo cambió por completo. Y quedó demostrado rápidamente. De casi perderlo todo por una investigación a punto de arruinar su carrera, a ser rescatado por un club en crecimiento. Ahora, anhela que la montaña rusa simplemente tenga dirección ascendente.

