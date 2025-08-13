Tras completar su primera pretemporada con Barcelona, Marcus Rashford destrozó al Manchester United: “Tierra de nadie”

Incluso sin saber si podrá disputar la primera jornada de LaLiga el próximo sábado ante Mallorca, porque al igual que al inicio de la pasada temporada Barcelona tiene problemas para inscribir a sus nuevas incorporaciones, Marcus Rashford está con los ánimos a tope tras completar la pretemporada con el equipo culé, al que llegó procedente de Manchester United a préstamo por un año y con una opción de compra de 30 millones de euros que ya se da por hecho que se ejecutará.

De momento, el delantero sigue siendo propiedad de los Red Devils y tiene contrato allí hasta junio de 2028, pero ni la más mínima intención de regresar en función de las duras declaraciones que realizó recientemente sobre la gestión deportiva de un gigante del fútbol inglés y mundial que no consigue levantar cabeza.

“Si tu dirección cambia constantemente, no puedes esperar ganar la Premier League. Sí, puedes ganar algunas copas, pero es porque tienes un buen entrenador, buenos jugadores y jugadores decisivos en tu equipo; no estás ahí por casualidad. Esto es lo que algunos olvidan”, comenzó diciendo en una entrevista concedida al podcast Rest is Football.

“Hemos estado muy por debajo de lo que consideramos que está el United. Pero si das un paso atrás, como he podido hacer, especialmente en los últimos seis meses, ¿qué esperas? Dicen que llevamos años en transición. Para estar en transición, hay que empezar la transición. Así que es como si la transición real aún no hubiera comenzado“, agregó.

Marcus Rashford fue titular ante Como por el Trofeo Joan Gamper.

Y concluyó: “Para empezar una transición, hay que trazar un plan y ceñirse a él. Así que esto es lo que creo: no es fácil. Pero aquí es donde hablo de ser realista con la situación actual. Siento que hemos tenido tantos entrenadores diferentes, ideas y estrategias diferentes para ganar, que terminamos a la mitad de todo, en tierra de nadie”.

Un proyecto que se perdió

Para justificar su posición respecto a la situación actual de Manchester United, Marcus Rashford se remontó a los tiempos en que Alex Ferguson estuvo al frente del primer equipo con una planificación integral que se extendía a todas las categorías formativas del club.

“Muéstrame un equipo exitoso que simplemente se adapta todo el tiempo a un nuevo plan. Cuando Ferguson estaba al mando, no solo los principios del primer equipo, sino toda la academia se organizaban para que se pudieran elegir jugadores de 15 años o más; eso es una generación completa. Y todos entendían los principios de jugar al estilo del Manchester United”, remarcó.

Y explicó: “Lo ves en cualquier equipo que ha tenido éxito durante un tiempo: tienen principios a los que cualquier entrenador, cualquier jugador que llegue, debe alinearse o ser capaz de contribuir. En Manchester United hay ganas de ganar, pero simplemente se fichan nuevos jugadores, llegan nuevos entrenadores a los que debes adaptarte, pero termina siendo reaccionario”.

