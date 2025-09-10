Tras la fecha FIFA con la Selección Argentina, Dibu Martínez tendrá que resolver un complejo problema en Aston Villa

La Selección Argentina cerró esta semana su participación en las Eliminatorias CONMEBOL, dónde logró clasificarse a la próxima Copa del Mundo al finalizar el evento en la primera posición. En medio de la incertidumbre sobre su carrera a nivel clubes, Dibu Martínez dijo presente en ambos compromisos.

El arquero de Aston Villa fue titular en la goleada ante Venezuela al igual que en la derrota de este martes ante Ecuador. Antes de esta ventana internacional, el marplatense había presionado, con despedida de por medio, para salir del combinado de Birmingham en el mercado de pases que acaba de transcurrir.

Su idea era pasar a un club más competitivo en el viejo continente, con Manchester United como el mayor candidato a ficharlo. Sin embargo, los Diablos Rojos se inclinaron por Senne Lammens, el joven belga, y dejaron colgado al argentino, que no logró su salida.

Ahora, tras la Fecha FIFA, Martínez deberá reincorporarse a Aston Villa, dónde enfrentará deberá intentar recomponer no solo la relación con los hinchas por haber presionado para irse del club, sino también con sus compañeros y el cuerpo técnico liderado por Unai Emery.

Según relató The Athletic, la forma de moverse del héroe de Qatar 2022 en este mercado generó ‘incomodidad’ en el club inglés. De regreso, los protagonistas deberán limar asperezas para que Dibu vuelva a adueñarse del arco tras solo un partido disputado en las tres primeras jornadas de la Premier League.

Como dato positivo para el de la Selección Argentina, Emery lo incluyó en la lista de convocados para la disputa de la UEFA Europa League. Una buena señal para el ex Arsenal, que tendrá la posibilidad de sumar rodaje en esta temporada que finalizará con el Mundial 2026.

Publicidad

Publicidad

El flojo comienzo de Aston Villa en la Premier League

Aunque los Villanos lograron enormes rendimientos en las últimas ediciones del certamen, los primeros pasos de la presente campaña fueron decepcionantes. Es que los del DT español solamente cosecharon 1 punto de los 9 que estuvieron en juego, por lo que se posicionan, hasta ahora, en zona de descenso.

Con Dibu en el arco, Aston Villa perdió con la mínima ante Brentford como visitante en la segunda fecha. Además, fue empate ante Newcastle en el debut y caída por 3-0 ante Crystal Palace en la tercera. Fue Marco Bizot quién se ubicó bajo los tres palos en estos otros encuentros.

ver también Kylian Mbappé se sinceró y reveló el factor que evita su asco al fútbol: “La gente tiene suerte de no saber lo que ocurre en el vestuario”