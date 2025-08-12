Es tendencia:
Tras rechazar un fichaje con Flamengo y postergado su regreso a River, Lucas Beltrán tiene un nuevo pretendiente que lo aleja de las grandes ligas

Una virtud y un defecto en la nueva propuesta que tiene el delantero argentino para dejar Fiorentina.

Por Juan Ignacio Portiglia

© Getty ImagesTras rechazar un fichaje con Flamengo, Lucas Beltrán tiene un nuevo pretendiente que lo aleja de las grandes ligas

Lucas Beltrán decidió rechazar la oportunidad de ser transferido al Flamengo después que Fiorentina aceptara la oferta del club brasileño para ficharlo a cambio de 15 millones de euros, una cifra que, por ejemplo, en River habían considerado demasiado elevada cuando se hizo un sondeo para repatriarlo.

Después de dos temporadas, en las que disputó 98 partidos oficiales, anotó 16 goles y entregó 9 asistencias, en el club italiano no ven con malos ojos la posibilidad de desprenderse del delantero ante la existencia de una oferta similar, pero este tiene claro que todavía no es momento de abandonar el fútbol europeo.

A tono con las expectativas de Fiorentina y de Beltrán, desde TMW se reportó este martes que hubo un club del Viejo Continente que solicitó conocer condiciones sobre la posibilidad de traspaso, aunque de concretarse lo alejaría de las grandes ligas.

El interesado en Zenit de San Petesburgo, que cuenta en sus filas con otros dos futbolistas argentinos: Román Vega y Luciano Gondou. Es precisamente por el éxito que le reportó el fichaje del delantero que llegó procedente de Argentinos Junios a cambio de unos 12 millones de euros que el club ruso está tentado de intentar repetir la fórmula con Beltrán.

Lucas Beltrán viene de rechazar la posibilidad de fichar con Flamengo.

Gondou, de hecho, lleva disputados 34 partidos oficiales con el equipo, en los que aportó 12 goles y 2 asistencias. Solo uno de ellos pertenecen a la actual temporada, que todavía no lo vio marcar en los cuatro partidos que jugó por liga, aunque sí en la reciente victoria por la Copa de Rusia 2-1 sobre Akhmat Grozny.

A esperas de una respuesta

Si se tiene en cuenta que Fiorentina había aceptado vender a Lucas Beltrán por 15 millones de euros al Flamengo, se espera que en ese monto ronde la oferta que deba acercar Zenit para lograr el visto bueno del equipo italiano. Claro que también restará conocer la decisión del delantero, quien fue quien terminó rechazando la propuesta de jugar en Brasil.

Más allá de cumplir el equipo de San Petesburgo con el requisito excluyente de permitirle seguir formando parte del fútbol europeo, su arribo a Rusia lo haría perderse de los focos de las grandes ligas. Además, estará impedido de disputar competencias internacionales por la prohibición que hizo UEFA a la participación de clubes rusos desde las invasiones a Ucrania.

