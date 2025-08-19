Tras ser descartado por Guardiola, el Diablito Echeverri deja Manchester City y jugará con otro ex River

Se terminó el ciclo de Claudio Echeverri en Manchester City… al menos por ahora. El Diablito, que no iba a tener lugar en el equipo de Pep Guardiola, resolvió su futuro, que está en Alemania. Bayer 04 Leverkusen llegó a un acuerdo con el equipo inglés para sumarlo a préstamo por una temporada.

De acuerdo a lo informado por el periodista Fabrizio Romano, el conjunto alemán se hará cargo del salario del futbolista, pero la cesión no tendrá opción de compra. De esta manera, el City se asegura el regreso del joven de 19 años para la temporada 2026/27.

Desde Alemania confirman que Echeverri se hará la revisión médica este martes 19 de agosto por la noche. De no haber contratiempos, el jugador se sumará a las filas de Erik ten Hag, donde será compañero de otro ex River: Exequiel Palacios, una de las grandes figuras del equipo.

La llegada a Leverkusen le sienta mucho mejor a Echeverri que un pase a Girona o Roma. Lo más importante para el argentino es que se suma a un equipo que viene de ser segundo en la Bundesliga y jugará la UEFA Champions League, algo que los otros clubes interesados no habían conseguido.

Los números de Claudio Echeverri en Manchester City

Luego de haber sido vendido en 18,5 millones de euros procedente de River, Claudio Echeverri disputó un total de 3 partidos en Manchester City hasta el momento. Entre esos compromisos, el Diablito convirtió un gol de tiro libre en el Mundial de Clubes, donde sufrió una lesión y volvió a perder terreno bajo las órdenes de Pep Guardiola.

El argentino tiene contrato con el club inglés hasta junio de 2028. En total, apenas pudo disputar 65 minutos con la camiseta del conjunto celeste: 5′ en la Premier League, 15′ en la final de la FA Cup y 45′ en el certamen internacional que se llevó a cabo en Estados Unidos.

