Es tendencia:
logotipo del encabezado
Serie A

Tras ser nominado al mejor delantero del año, Lautaro Martínez rompió el arco con un golazo al ángulo en Inter vs. Lazio

El delantero de la Selección Argentina y uno de los mejores goles del fin de semana en Europa.

Por Germán Celsan

Seguí a Bolavip en Google!
El gran gol de Lautaro Martínez para Inter vs. Lazio
El gran gol de Lautaro Martínez para Inter vs. Lazio

En una semana especial en la que fue destacado entre los 22 futbolistas nominados a ser el mejor delantero del 2025 en los premios FIFA The Best, Lautaro Martínez se sigue despachando con goles con la camiseta del Inter de Milán.

Y es que luego de convertir entre semana por Champions League contra el Kairat Almaty, este domingo Lautaro Martínez volvió a gritar un gol con el nerazzurri. El delantero argentino metió un verdadero golazo para el Inter a los dos minutos de partido contra Lazio en San Siro.

Lautaro recibió por izquierda tras una recuperación alta y, sin controlar la pelota, sacó un tiro con mucha técnica que descolocó por completo a Provedel y se clavó en el ángulo opuesto, con roce en el travesaño incluido.

El golazo de Lautaro Martínez para Inter vs. Lazio

Tweet placeholder

El gol de este domingo fue el 161 de Lautaro Martínez con la camiseta del Inter de Milán, por lo que el actual capitán del club italiano se ubica como el cuarto máximo goleador histórico, alcanzando la línea del legendario Sandro Mazzola. Por delante sólo restan los tres miembros del podio: Roberto Boninsegna (172), Alessandro Altobelli (209) y Giuseppe Meazza (284).

Con el triunfo parcial, Inter está aprovechando la derrota de Napoli contra Bologna y escalando a la cima de la Serie A, con 24 puntos en 11 partidos, misma cantidad que suma Roma, pero con una diferencia de gol de +13 contra la de +7 que tiene el club de la capital italiana.

Publicidad
germán celsan
Germán Celsan

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Gallardo dice que va a volver a ganar, pero perdió 11 de los últimos 12 torneos: a veces, dar un paso al costado no es de cobarde

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
A puro empuje, el gol de Lautaro Martínez ante Kairat Almaty
Champions League

A puro empuje, el gol de Lautaro Martínez ante Kairat Almaty

Fue verdugo de River en el Mundial de Clubes, le mete presión a Lautaro Martínez y recibió un premio en Italia
Fútbol europeo

Fue verdugo de River en el Mundial de Clubes, le mete presión a Lautaro Martínez y recibió un premio en Italia

Los comentarios en Italia sobre Lautaro de los que Scaloni toma nota
Fútbol europeo

Los comentarios en Italia sobre Lautaro de los que Scaloni toma nota

El gol del Changuito Zeballos para el 1-0 de Boca ante River en el Superclásico
Fútbol Argentino

El gol del Changuito Zeballos para el 1-0 de Boca ante River en el Superclásico

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo