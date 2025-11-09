Tras ser nominado al mejor delantero del año, Lautaro Martínez rompió el arco con un golazo al ángulo en Inter vs. Lazio

En una semana especial en la que fue destacado entre los 22 futbolistas nominados a ser el mejor delantero del 2025 en los premios FIFA The Best, Lautaro Martínez se sigue despachando con goles con la camiseta del Inter de Milán.

Y es que luego de convertir entre semana por Champions League contra el Kairat Almaty, este domingo Lautaro Martínez volvió a gritar un gol con el nerazzurri. El delantero argentino metió un verdadero golazo para el Inter a los dos minutos de partido contra Lazio en San Siro.

Lautaro recibió por izquierda tras una recuperación alta y, sin controlar la pelota, sacó un tiro con mucha técnica que descolocó por completo a Provedel y se clavó en el ángulo opuesto, con roce en el travesaño incluido.

El golazo de Lautaro Martínez para Inter vs. Lazio

El gol de este domingo fue el 161 de Lautaro Martínez con la camiseta del Inter de Milán, por lo que el actual capitán del club italiano se ubica como el cuarto máximo goleador histórico, alcanzando la línea del legendario Sandro Mazzola. Por delante sólo restan los tres miembros del podio: Roberto Boninsegna (172), Alessandro Altobelli (209) y Giuseppe Meazza (284).

Con el triunfo parcial, Inter está aprovechando la derrota de Napoli contra Bologna y escalando a la cima de la Serie A, con 24 puntos en 11 partidos, misma cantidad que suma Roma, pero con una diferencia de gol de +13 contra la de +7 que tiene el club de la capital italiana.

