Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol internacional

Para revertir la crisis, Atlético de Madrid avanza por otro jugador de la Selección Argentina: “Serias charlas”

En busca de dejar atrás este pésimo inicio de temporada, el Cholo Simeone pidió un futbolista albiceleste en una posición debilitada.

Por Nahuel De Hoz

Diego Simeone, entrenador argentino de Atlético de Madrid.
© GettyDiego Simeone, entrenador argentino de Atlético de Madrid.

Después de lo que fue la temporada 2024/25 donde los resultados estuvieron muy lejos de ser los esperados por todos, Atlético de Madrid volvió a apostar fuerte en el mercado de pases para incorporar muchos y buenos jugadores para dar vuelta la situación. En ese sentido, cuando parecía que no había más novedades, empezó las tratativas por un nuevo futbolista a último momento.

En la misma sintonía que lo hecho en el ciclo anterior, el Mundial de Clubes fue pésimo para el conjunto colchonero. Y como si eso no alcanzara, el inicio de esta temporada siguió en la misma sintonía por lo que la crisis futbolística se agrava cada día más. Con eso en mente y a pedido expreso de Diego Simeone, la dirigencia comenzó las gestiones correspondientes…

Lo cierto es que Atlético de Madrid hizo una oferta por Nicolás González. El polifuncional albiceleste se desempeña en Juventus y desde España enviaron un ofrecimiento de un préstamo por un año, con opción de compra. El jugador ve con buenos ojos emigrar, debido a que estaría bajo las órdenes del Cholo y compartiría vestuario con muchos compañeros de la Selección Argentina.

Nicolás González, futbolista de la Juventus y la Selección Argentina, que podría emigrar a Atlético de Madrid. (Getty Images)

Nicolás González, futbolista de la Juventus y la Selección Argentina, que podría emigrar a Atlético de Madrid. (Getty Images)

Además de buscar cambiar de aire y medirse en un nuevo desafío dentro de la elite, el zurdo se reuniría con Julián Álvarez, Nahuel Molina, Thiago Almada, Giuliano Simeone y Juan Musso, lo que sería un dato fundamental a tener en cuenta debido a que podría ser el motivo clave para destrabar las negociaciones. “Hay serias charlas”, reveló el periodista Fabrizio Romano hace instantes.

Está a las claras que el club rojiblanco necesita incorporar para continuar en este recambio que sucedió en estos meses y por eso aprovecharían hasta el último día de la ventana de transferencias que está próxima a cerrar. Incluso, la banda izquierda sufrió una dura baja tras la salida de Samuel Lino a Flamengo, por lo que es un puesto que quedó debilitado en este periodo de fichajes.

Publicidad

Vale resaltar que en esta doble fecha FIFA que se llevarán a cabo en los próximos días para disputar las últimas dos jornadas de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026, Nico González fue convocado a la Selección Argentina. Es que para Lionel Scaloni y su cuerpo técnico, el ex Argentinos Juniors es una de las fijas siempre que esté en óptimas condiciones físicas.

Nicolás González celebrando un gol en la Selección Argentina. (Getty Images)

Nicolás González celebrando un gol en la Selección Argentina. (Getty Images)

Los números de Nico González en Juventus

Desde su arribo a la institución, primero a préstamo y luego definitivamente por 28 millones de euros procedente de Fiorentina, Nicolás González disputó un total de 39 encuentros oficiales. En ese lapso de tiempo, convirtió 5 goles y repartió 4 asistencias. Además, cabe destacar que en esta temporada que jugó en Italia, el argentino no consiguió levantar ningún título colectivo.

Publicidad
Con Di María de titular, Rosario Central vs. Sarmiento por el Torneo Clausura: ¡Minuto a minuto!

ver también

Con Di María de titular, Rosario Central vs. Sarmiento por el Torneo Clausura: ¡Minuto a minuto!

La alarmante confesión de Ander Herrera sobre las inferiores de Boca: “El 90% de los chicos están en índice de pobreza”

ver también

La alarmante confesión de Ander Herrera sobre las inferiores de Boca: “El 90% de los chicos están en índice de pobreza”

nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Armani convirtió su talón de Aquiles en su mayor virtud y ahora River solo quiere ganar por penales"

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

ggrova
german garcía grova

La millonaria oferta del Santos de Neymar por Marco Di Cesare que pone en alerta a Racing

Lee también
La queja de Simeone ante el flojo inicio de temporada que recae sobre Julián Álvarez
Fútbol europeo

La queja de Simeone ante el flojo inicio de temporada que recae sobre Julián Álvarez

Almeyda espera el fichaje con Sevilla de un descarte de Simeone en Atlético de Madrid
Fútbol europeo

Almeyda espera el fichaje con Sevilla de un descarte de Simeone en Atlético de Madrid

Diego Simeone omitió a Maradona, eligió al mejor futbolista con el que jugó y sorprendió a todos: “Te hacía ganar el partido solo”
Fútbol Internacional

Diego Simeone omitió a Maradona, eligió al mejor futbolista con el que jugó y sorprendió a todos: “Te hacía ganar el partido solo”

Se enfrentó a una sanción de por vida, lo quiso Guardiola para Manchester City y ahora podría ser compañero de Dibu Martínez en Aston Villa
Fútbol europeo

Se enfrentó a una sanción de por vida, lo quiso Guardiola para Manchester City y ahora podría ser compañero de Dibu Martínez en Aston Villa

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo