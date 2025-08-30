Para revertir la crisis, Atlético de Madrid avanza por otro jugador de la Selección Argentina: “Serias charlas”

Después de lo que fue la temporada 2024/25 donde los resultados estuvieron muy lejos de ser los esperados por todos, Atlético de Madrid volvió a apostar fuerte en el mercado de pases para incorporar muchos y buenos jugadores para dar vuelta la situación. En ese sentido, cuando parecía que no había más novedades, empezó las tratativas por un nuevo futbolista a último momento.

En la misma sintonía que lo hecho en el ciclo anterior, el Mundial de Clubes fue pésimo para el conjunto colchonero. Y como si eso no alcanzara, el inicio de esta temporada siguió en la misma sintonía por lo que la crisis futbolística se agrava cada día más. Con eso en mente y a pedido expreso de Diego Simeone, la dirigencia comenzó las gestiones correspondientes…

Lo cierto es que Atlético de Madrid hizo una oferta por Nicolás González. El polifuncional albiceleste se desempeña en Juventus y desde España enviaron un ofrecimiento de un préstamo por un año, con opción de compra. El jugador ve con buenos ojos emigrar, debido a que estaría bajo las órdenes del Cholo y compartiría vestuario con muchos compañeros de la Selección Argentina.

Nicolás González, futbolista de la Juventus y la Selección Argentina, que podría emigrar a Atlético de Madrid. (Getty Images)

Además de buscar cambiar de aire y medirse en un nuevo desafío dentro de la elite, el zurdo se reuniría con Julián Álvarez, Nahuel Molina, Thiago Almada, Giuliano Simeone y Juan Musso, lo que sería un dato fundamental a tener en cuenta debido a que podría ser el motivo clave para destrabar las negociaciones. “Hay serias charlas”, reveló el periodista Fabrizio Romano hace instantes.

Está a las claras que el club rojiblanco necesita incorporar para continuar en este recambio que sucedió en estos meses y por eso aprovecharían hasta el último día de la ventana de transferencias que está próxima a cerrar. Incluso, la banda izquierda sufrió una dura baja tras la salida de Samuel Lino a Flamengo, por lo que es un puesto que quedó debilitado en este periodo de fichajes.

Publicidad

Publicidad

Vale resaltar que en esta doble fecha FIFA que se llevarán a cabo en los próximos días para disputar las últimas dos jornadas de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026, Nico González fue convocado a la Selección Argentina. Es que para Lionel Scaloni y su cuerpo técnico, el ex Argentinos Juniors es una de las fijas siempre que esté en óptimas condiciones físicas.

Nicolás González celebrando un gol en la Selección Argentina. (Getty Images)

Los números de Nico González en Juventus

Desde su arribo a la institución, primero a préstamo y luego definitivamente por 28 millones de euros procedente de Fiorentina, Nicolás González disputó un total de 39 encuentros oficiales. En ese lapso de tiempo, convirtió 5 goles y repartió 4 asistencias. Además, cabe destacar que en esta temporada que jugó en Italia, el argentino no consiguió levantar ningún título colectivo.

Publicidad

Publicidad

ver también Con Di María de titular, Rosario Central vs. Sarmiento por el Torneo Clausura: ¡Minuto a minuto!