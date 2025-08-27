Alpine anunció la llegada de un ex Ferrari para mejorar el rendimiento de Franco Colapinto y Pierre Gasly

El 2025 está siendo el peor año de Alpine desde que se encuentra en la Fórmula 1; la escudería marcha última en el campeonato de constructores y tanto Pierre Gasly como Franco Colapinto no tienen demasiadas armas como para luchar contra los otros autos. Sin embargo, los franceses no se rinden y harán un último intento de mejorar el A525 en la segunda mitad de la temporada.

Con ese objetivo en mente, la escudería francesa anunció la salida de David Wheater como responsable de aerodinámica, y la llegada de Kris Midgley en su lugar. Infobae confirmó la llegada del ex hombre de Ferrari a Alpine, quien entre 2007 y 2013 trabajó en la fábrica de Enstone con Renault, por lo que no será un improvisado en el puesto.

La aerodinámica es una parte fundamental de la estrategia en la Fórmula 1, y uno de los puntos débiles de Alpine esta temporada, en lo que realmente debería ser uno de sus fuertes, para compensar un motor que está hasta 10 caballos de fuerza por debajo de otras unidades de potencia.

La escudería contrató un nuevo director de aerodinámica para los autos. (Getty)

Su llegada será uno de los últimos intentos de la escudería francesa para intentar revertir la historia en la segunda parte del 2025, que lo tiene en el fondo del campeonato de constructores con apenas 20 puntos, acumulados en su totalidad por Pierre Gasly.

A partir del GP de Italia, Steve Nielsen iniciará sus funciones como Director General

El otro gran movimiento que hará Alpine de cara a la segunda mitad de temporada será la llegada de Steve Nielsen, quien se hará cargo del puesto de Director General que quedó vacante con la salida de Oliver Oakes a principios de mayo y que obligó a Flavio Briatore a ser quien tome las decisiones en la escudería en el mientras tanto.

Steve Nielsen tomará el cargo de director deportivo de Alpine a partir de Monza. (Getty)

Alpine está realizando varios movimientos en el detrás de escena, y dependerá de que tan rápido se establezcan estos nuevos trabajadores en roles importantes para poder ver si Colapinto y Gasly tienen chances de revertir la historia antes de terminar el año.

Lo cierto es que, salvo el Gran Premio de los Países Bajos en Zandvoort de este fin de semana, para el resto de las competencias Franco Colapinto ya tendrá la experiencia previa acumulada como piloto de Williams en la F1 y podrá recorrer circuitos en los que ya corrió en la categoría, lo cual sumado a las nuevas incorporaciones de Alpine, bien podría darle alguna chance adicional de estar en condiciones de sumar puntos para la escudería.

