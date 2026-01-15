Alpine cerró su primer sponsor para la F1 2026 en una empresa valuada en 2,6 mil millones de dólares

La temporada 2026 no comenzó de la mejor forma para Alpine, perdiendo el apoyo de compañías como Microsoft y viéndose obligados a suspender sus primeros entrenamientos la semana pasada. Sin embargo, las buenas novedades empiezan a llegar y la escudería cerró su primer acuerdo del 2026.

Si bien Alpine tiene algunos sponsors que lo acompañan desde hace ya tiempo, también ha empezado a cerrar nuevos refuerzos en ese apartado, y el equipo de Franco Colapinto y Pierre Gasly se ha asociado con eToro, plataforma de acciones y criptomonedas.

Alpine tiene un nuevo sponsor de cara al 2026.

eToro está valorada en 2,4 mil millones de dólares y, contando sus activos totales, esa cifra asciende por sobre el billón de dólares. La compañía que trabaja en el mercado será la plataforma de trading e inversión exclusiva de Alpine por este año.

“Nos complace dar la bienvenida a eToro como nuestro socio exclusivo de trading e inversión”, destacó Guy Martin, Director de Marketing Global de Alpine. “Nuestra alianza une a dos marcas impulsadas por el rendimiento, la innovación y la ambición compartida de desafiar las convenciones tanto en la pista como fuera de ella. Nos interesa acercar a los aficionados al deporte como nunca antes a través de campañas innovadoras junto con socios afines”, completó.

Por supuesto, BWT sigue siendo el principal sponsor, seguido por ENI y MSC Cruceros. Mercado Libre aparece en la siguiente línea de nivel de sponsors junto a Castore, Qatar Airways y Avature, entre otras. Quedará por ver cuántos nuevos auspiciantes acumula Alpine en las próximas semanas, previo al inicio de una nueva temporada de la Fórmula 1.

