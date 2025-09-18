Franco Colapinto llegó a Bakú y presagió un duro fin de semana: “Conocemos las limitaciones del coche”

Como cada jueves, los pilotos llegan al circuito para cumplir sus obligaciones con la prensa antes de enfocarse 100% en la conducción y en su rendimiento durante el fin de semana de Gran Premio. Y Bakú, como cada circuito callejero, exigirá la total concentración en cada salida a pista.

El Gran Premio de Azerbaiyán fue la mejor presentación de Franco Colapinto en la Fórmula 1, con un octavo puesto en la temporada 2024, en lo que fue su segunda carrera en la categoría cuando aún estaba en Williams. Los recuerdos son los mejores, pero el presente en Alpine no lo es, y pensar en un resultado similar este año parece utópico.

“Tengo recuerdos increíbles de aquella Q3 y los puntos que conseguimos”, admitió Colapinto en diálogo con los medios presentes en Bakú este jueves. Aunque, al mismo tiempo, reconoció el presente que vive en este 2025: “También conocemos las limitaciones del coche de este año; sabemos que vamos a tener algunas dificultades. Rectas muy largas, y el paquete no es el más adecuado para esta pista”, agregó.

Gasly: “No estamos en condiciones de pelear por un Top 10”

Para secundar las declaraciones de Colapinto, Pierre Gasly fue convocado a conferencia de prensa, donde se explayó aún más sobre las dificultades que atraviesa Alpine en el callejero de Bakú y donde también señaló que el foco ya está puesto en la próxima temporada, a pesar de que aún quedan ocho Grandes Premios en el 2025.

Pierre Gasly reconoció que Bakú no es un circuito bueno para Alpine. (Getty)

“Sabemos que no estamos en condiciones de luchar por un puesto en el Top Ten”, reconoció Gasly. “Otros factores tienen que influir para que tengamos alguna posibilidad. No me molestaría un poco de lluvia”, destacó. Un pronóstico que podría llegar a cumplirse.

“Estamos comprometidos con 2026; lo sabíamos desde el principio de la temporada, otros han mejorado sus coches, mientras que nosotros nos hemos quedado atrás”, explicó el francés. “Vamos a enfrentarnos a desafíos en los próximos meses, pero el equipo está trabajando para el futuro”.

El equipo mostró hoy el auto que utilizará el fin de semana, y el A525 se vio como el auto más descargado de toda la parrilla, buscando compensar la falta de caballos y la potencia en recta. Habrá que ver si es suficiente para conseguirlo, aún así, la falta de carga aerodinámica causará que Gasly y Colapinto sufran también en la parte trabada del callejero, donde hay mayor probabilidad de accidentarse.