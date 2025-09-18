Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fórmula 1

Franco Colapinto llegó a Bakú y presagió un duro fin de semana: “Conocemos las limitaciones del coche”

Si bien el Gran Premio de Azerbaiyán 2024 fue su mejor resultado hasta la fecha en la Fórmula 1, Colapinto sabe que Alpine tendrá dificultades en el callejero.

Por Germán Celsan

Franco Colapinto habló sobre el fin de semana en Bakú
© GettyFranco Colapinto habló sobre el fin de semana en Bakú

Como cada jueves, los pilotos llegan al circuito para cumplir sus obligaciones con la prensa antes de enfocarse 100% en la conducción y en su rendimiento durante el fin de semana de Gran Premio. Y Bakú, como cada circuito callejero, exigirá la total concentración en cada salida a pista.

El Gran Premio de Azerbaiyán fue la mejor presentación de Franco Colapinto en la Fórmula 1, con un octavo puesto en la temporada 2024, en lo que fue su segunda carrera en la categoría cuando aún estaba en Williams. Los recuerdos son los mejores, pero el presente en Alpine no lo es, y pensar en un resultado similar este año parece utópico.

“Tengo recuerdos increíbles de aquella Q3 y los puntos que conseguimos”, admitió Colapinto en diálogo con los medios presentes en Bakú este jueves. Aunque, al mismo tiempo, reconoció el presente que vive en este 2025: “También conocemos las limitaciones del coche de este año; sabemos que vamos a tener algunas dificultades. Rectas muy largas, y el paquete no es el más adecuado para esta pista”, agregó.

Gasly: “No estamos en condiciones de pelear por un Top 10”

Para secundar las declaraciones de Colapinto, Pierre Gasly fue convocado a conferencia de prensa, donde se explayó aún más sobre las dificultades que atraviesa Alpine en el callejero de Bakú y donde también señaló que el foco ya está puesto en la próxima temporada, a pesar de que aún quedan ocho Grandes Premios en el 2025.

Pierre Gasly reconoció que Bakú no es un circuito bueno para Alpine. (Getty)

Pierre Gasly reconoció que Bakú no es un circuito bueno para Alpine. (Getty)

“Sabemos que no estamos en condiciones de luchar por un puesto en el Top Ten”, reconoció Gasly. “Otros factores tienen que influir para que tengamos alguna posibilidad. No me molestaría un poco de lluvia”, destacó. Un pronóstico que podría llegar a cumplirse.

Publicidad

“Estamos comprometidos con 2026; lo sabíamos desde el principio de la temporada, otros han mejorado sus coches, mientras que nosotros nos hemos quedado atrás”, explicó el francés. “Vamos a enfrentarnos a desafíos en los próximos meses, pero el equipo está trabajando para el futuro”.

El equipo mostró hoy el auto que utilizará el fin de semana, y el A525 se vio como el auto más descargado de toda la parrilla, buscando compensar la falta de caballos y la potencia en recta. Habrá que ver si es suficiente para conseguirlo, aún así, la falta de carga aerodinámica causará que Gasly y Colapinto sufran también en la parte trabada del callejero, donde hay mayor probabilidad de accidentarse.

germán celsan
Germán Celsan

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Acefalia confirmada en San Lorenzo: Marcelo Moretti y un anticipado llamado a elecciones

jpasman
toti pasman

Si Russo se da cuenta que no puede darle a Boca lo que necesita, que dé un paso al costado

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
Los dos factores climáticos que Franco Colapinto y Alpine esperan aprovechar durante el fin de semana en Bakú
FÓRMULA 1

Los dos factores climáticos que Franco Colapinto y Alpine esperan aprovechar durante el fin de semana en Bakú

Flavio Briatore reveló los 2 rivales directos de Colapinto para la segunda butaca de Alpine en 2026
FÓRMULA 1

Flavio Briatore reveló los 2 rivales directos de Colapinto para la segunda butaca de Alpine en 2026

En la previa del GP de Azerbaiyán, Colapinto sacó chapa de su P8 en Williams y lanzó un mensaje a Alpine: "Entre los mejores"
FÓRMULA 1

En la previa del GP de Azerbaiyán, Colapinto sacó chapa de su P8 en Williams y lanzó un mensaje a Alpine: "Entre los mejores"

En Brasil resaltan la ventaja del Palmeiras tras ganarle a River: ''Sueña con la Semifinal''
River Plate

En Brasil resaltan la ventaja del Palmeiras tras ganarle a River: ''Sueña con la Semifinal''

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo