Caos en la largada del GP de Brasil: Hamilton perdió el alerón tras un choque con Franco Colapinto

El fin de semana completo del GP de Brasil estuvo plagado de incidentes, y lógicamente el plato fuerte de este domingo no se iba a quedar atrás. En la largada de la carrera principal, el caos se adueñó de la pista con un accidente de Gabriel Bortoleto, quien ya había sufrido un impresionante choque en la Sprint y apenas pudo durar un cuarto de vuelta en el Gran Premio.

Sin embargo, eso no fue todo lo que sucedió en el inicio de la carrera. En la primera curva, donde se suele armar el embudo por la forma en la que los pilotos se lanzan para sobrepasar, Carlos Sainz tuvo dejó sin carril a Lewis Hamilton y lo tocó, dejando su Ferrari muy relegado.

Luego, para intentar adelantar a Franco Colapinto, el inglés no calculó bien y terminó chocando la parte trasera del Alpine del argentino. En consecuencia, el monoplaza de Hamilton terminó perdiendo el alerón delantero por completo.

La largada y su caos no terminó allí. Luego de que los comisarios dieran la orden de reanudar tras la limpieza de la pista por el alerón de LH44 y el accidente de Bortoleto, Oscar Piastri tocó a Kimi Antonelli en la nueva salida y el italiano chocó a Charles Leclerc, quien perdió el neumático delantero izquierdo y tuvo que abandonar la carrera.

Por último, entre los incidentes, hubo un roce de Yuki Tsunoda a uno de los Aston Martin que le valió una sanción de 10 segundos, al igual que a Piastri por el impacto a Antonelli y Leclerc. Cabe destacar que a Hamilton también lo sancionaron por el choque a Colapinto, pero con cinco segundos en lugar de los 10 de los otros aprehendidos.

Así fue la parrilla de largada del GP de Brasil

