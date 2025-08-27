Checo Pérez reveló qué lo convenció para regresar a la Fórmula 1 como piloto de Cadillac: “Eso me atrajo muchísimo”

Este martes, Cadillac hizo oficial lo que era un secreto a voces: Sergio ‘Checo’ Pérez y Valtteri Bottas serán sus pilotos para la temporada 2026 de la Fórmula 1. Luego del anuncio, el piloto mexicano se sentó con los medios y brindó detalles inéditos de lo que será su regreso a la parrilla tras un año fuera de las pistas.

“Es un gran proyecto, con todas las personas que están detrás. Un proyecto que, mientas más evolucionaba, más me emocionaba. Es lo que buscaba para regresar a la Fórmula 1“, admitió Checo Pérez en su diálogo con Fox Sports. “La pasión que hay, poner toda tu experiencia para crear un nuevo equipo, es un proyecto que durará mucho más que lo que resta de mi carrera y en el que el día de mañana podré decir que seré uno de sus fundadores. Eso me atrajo muchísimo“, reconoció.

Checo Pérez y Valtteri Bottas, la dupla de Cadillac para la F1 2026 (Cadillac F1 Team)

Tras explicar los motivos que lo llevaron a aceptar la oferta de Cadillac por sobre las otras que reconoció haber tenido, Checo explicó qué puede aportarle él al proyecto: “Mi experiencia, haber estado en tantos equipos diferentes, culturas de trabajo, formas de trabajar, creo que en ello es en lo que más puedo aportar. Regresar y compartir toda la experiencia que tuve en esos equipos”, destacó.

Checo Pérez advirtió que Cadillac no peleará por ganar

Como nueva escudería, ni que el reglamento se modifique y haga a todos empezar desde cero será suficiente para que Cadillac pelee por victorias inmediatamente, y el mexicano lo tiene claro. “No voy a regresar a ganar carreras o estar en el podio. Para nosotros ganar es progresar, quizás entrar en los puntos, empezar a hacer esos progresos a pasos agigantados va a ser nuestro objetivo”, explicó.

El seis veces ganador dentro de la F1 señaló el verdadero objetivo de Cadillac para su primera temporada en la categoría: “Como piloto uno quiere que esa progresión sea rápida; pero el objetivo será estar delante de tres o cuatro equipos en el primer año, eso sería un éxito total“, afirmó.

Checo Pérez reconoció que estuvo cerca de retirarse. (Getty)

A nivel personal, Checo mostró un lado más sensible cuando le tocó responder sobre la importancia de los fanáticos y su familia para volver a la categoría: “La afición ha sido clave para mi regreso. Una vez que estaba afuera, hubo muchos momentos donde sentía que ya había sido, que había tenido una carrera increíble y no había nada más por lo que regresar.”

“Una de las partes fundamentales [para volver] fue toda esta afición que se creó, que siento que tenemos que tener nuestra despedida como nos merecemos, porque ha sido algo mucho más grande que el piloto. Nunca me esperé que esto fuera algo tan grande para mi país, para mi continente. Una de las razones por las que regreso es todo el apoyo que he tenido de mi gente en estos años”, continuó.

“Quiero regresar a disfrutar de un deporte que me ha dado tanto. El último año fue muy duro, quiero disfrutar con mi familia de un deporte que me dio mucho“, cerró el mexicano.