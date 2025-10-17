Franco Colapinto quedó eliminado en Q1 y saldrá 17° en la sprint del GP de Austin en la Fórmula 1

Franco Colapinto luchó, pero nuevamente fue víctima de su monoplaza y no le alcanzó para superar el primer corte en la clasificación para la carrera sprint del Gran Premio de Austin. El piloto argentino finalizó en la 17° posición y quedó eliminado en la Q1, donde se quedó a apenas una décima de segundo (0.101s) de avanzar. Su compañero, Pierre Gasly, tampoco lograría avanzar mucho más, ya que quedó eliminado en la Q2, ocupando el 13° puesto.
Por otro lado, Max Verstappen volvió a demostrar de lo que está hecho y se quedó con una pole position. El piloto Red Bull clavó un tiempo de 1:32.143 y superó por un suspiro a Lando Norris (McLaren), quien finalizó a solo 71 milésimas de segundo. El podio lo completó Oscar Piastri. La carrera principal del Gran Premio de Singapur se disputará este sábado a partir de las 14:00 (hora de Argentina) y se podrá seguir en vivo por Fox Sports y Star+.
Resultados de la clasificación a la Sprint del GP de Austin
- Max Verstappen (Red Bull)
- Lando Norris (McLaren)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Niko Hulkeberg (Sauber)
- George Rusell (Mercedes)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Carlos Sainz (Williams)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Alex Albon (Williams)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Isack Hadjar (RB)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Liam Lawson (RB)
- Oliver Bearman (Haas)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Yuki Tsunoda (RB)
- Esteban Ocon (Haas)
- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)
Clasificación a la Sprint del Gran Premio de Austin: minuto a minuto
19.17 – Verstappen, Norris y Piastri será el podio de largada en la sprint.
19.15 – Verstappen se quedó con la pole, dejando atrás a los McLaren.
19.07 – ¡Comenzó la Q3!
18.57 – Antonelli, Hadjar, Gasly, Stroll y Lawson, los eliminados en Q2.
18.55 – Gasly quedó 13° y no le alcanzó para meterse en la Q3.
18.54 – Norris superó a Vertsappen y marcó el mejor tiempo: 1:33.033.
18.51 – Vertsappen fue el primero en marcar tiempo: 1:33.163.
18.50 – ¡Comenzó la Q2!
18.45 – Bearman, Colapinto, Tsunoda, Ocon y Bortoleto, los eliminados en Q1. El argentino quedó a 0s101 del pase a la siguiente fase.
18.43 – Gasly adentro de la Q2, Colapinto fuera. El argentino sufrió en el segundo sector y quedó 17°, mientras que su compañero terminó 15° y correrá la siguiente instancia de la clasificación. Norris fue el más rápido.
18.37 – Por ahora, los dos Alpine están fuera de Q2. Colapinto, que marcha 19°, hará su segunda vuelta restando dos minutos.
18.35 – Franco firmó una primera vuelta de 1:36:600, pero está siendo mejorado por sus rivales.
18.34 – Todos los pilotos ya están en pista. Nico Hulkenberg se pone primero en su primer intento, pero aún faltan muchos pilotos.
18.33 – Hadjar fue el primer piloto en marcae tiempo, con un giro de 1:34:856.
18.31 – ¡Comenzó la Q1 de la sprint!
18.00 – En exactamente 30 minutos se pondrá en marcha la clasificación a la Sprint del Gran Premio de Austin.
A qué hora se corre el GP de Estados Unidos
- Carrera sprint: sábado 18 de octubre 14:00
- Clasificación: sábado 18 de octubre 18:00
- Carrera: domingo 19 de octubre 16:00
