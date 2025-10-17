Es tendencia:
Franco Colapinto quedó eliminado en Q1 y saldrá 17° en la sprint del GP de Austin en la Fórmula 1

Fue una nueva tarde complicada para Alpine, con el argentino quedando a un suspiro de la Q2 y Gasly finalizando 13°.

Por Bruno Carbajo

Colapinto durante la primera práctica libre del GP de Austin.
© GettyColapinto durante la primera práctica libre del GP de Austin.

Franco Colapinto luchó, pero nuevamente fue víctima de su monoplaza y no le alcanzó para superar el primer corte en la clasificación para la carrera sprint del Gran Premio de Austin. El piloto argentino finalizó en la 17° posición y quedó eliminado en la Q1, donde se quedó a apenas una décima de segundo (0.101s) de avanzar. Su compañero, Pierre Gasly, tampoco lograría avanzar mucho más, ya que quedó eliminado en la Q2, ocupando el 13° puesto.

Por otro lado, Max Verstappen volvió a demostrar de lo que está hecho y se quedó con una pole position. El piloto Red Bull clavó un tiempo de 1:32.143 y superó por un suspiro a Lando Norris (McLaren), quien finalizó a solo 71 milésimas de segundo. El podio lo completó Oscar Piastri. La carrera principal del Gran Premio de Singapur se disputará este sábado a partir de las 14:00 (hora de Argentina) y se podrá seguir en vivo por Fox Sports y Star+.

Resultados de la clasificación a la Sprint del GP de Austin

  1. Max Verstappen (Red Bull)
  2. Lando Norris (McLaren)
  3. Oscar Piastri (McLaren)
  4. Niko Hulkeberg (Sauber)
  5. George Rusell (Mercedes)
  6. Fernando Alonso (Aston Martin)
  7. Carlos Sainz (Williams)
  8. Lewis Hamilton (Ferrari)
  9. Alex Albon (Williams)
  10. Charles Leclerc (Ferrari)
  11. Kimi Antonelli (Mercedes)
  12. Isack Hadjar (RB)
  13. Pierre Gasly (Alpine)
  14. Lance Stroll (Aston Martin)
  15. Liam Lawson (RB)
  16. Oliver Bearman (Haas)
  17. Franco Colapinto (Alpine)
  18. Yuki Tsunoda (RB)
  19. Esteban Ocon (Haas)
  20. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)

Clasificación a la Sprint del Gran Premio de Austin: minuto a minuto

19.17 – Verstappen, Norris y Piastri será el podio de largada en la sprint.

19.15 – Verstappen se quedó con la pole, dejando atrás a los McLaren.

19.07 – ¡Comenzó la Q3!

18.57 – Antonelli, Hadjar, Gasly, Stroll y Lawson, los eliminados en Q2.

18.55 – Gasly quedó 13° y no le alcanzó para meterse en la Q3.

18.54 – Norris superó a Vertsappen y marcó el mejor tiempo: 1:33.033.

18.51 – Vertsappen fue el primero en marcar tiempo: 1:33.163.

18.50 – ¡Comenzó la Q2!

18.45 – Bearman, Colapinto, Tsunoda, Ocon y Bortoleto, los eliminados en Q1. El argentino quedó a 0s101 del pase a la siguiente fase.

18.43 – Gasly adentro de la Q2, Colapinto fuera. El argentino sufrió en el segundo sector y quedó 17°, mientras que su compañero terminó 15° y correrá la siguiente instancia de la clasificación. Norris fue el más rápido.

18.37 – Por ahora, los dos Alpine están fuera de Q2. Colapinto, que marcha 19°, hará su segunda vuelta restando dos minutos.

18.35 – Franco firmó una primera vuelta de 1:36:600, pero está siendo mejorado por sus rivales.

18.34 – Todos los pilotos ya están en pista. Nico Hulkenberg se pone primero en su primer intento, pero aún faltan muchos pilotos.

18.33 – Hadjar fue el primer piloto en marcae tiempo, con un giro de 1:34:856.

18.31 – ¡Comenzó la Q1 de la sprint!

18.00 – En exactamente 30 minutos se pondrá en marcha la clasificación a la Sprint del Gran Premio de Austin.

A qué hora se corre el GP de Estados Unidos

  • Carrera sprint: sábado 18 de octubre 14:00
  • Clasificación: sábado 18 de octubre 18:00
  • Carrera: domingo 19 de octubre 16:00
