Colapinto recibió el apoyo de una leyenda de la Fórmula 1 en medio de la polémica por su sobrepaso a Gasly: “Eso es correr”

La polémica por el sobrepaso de Franco Colapinto a su compañero Pierre Gasly en el Gran Premio de Estados Unidos sigue generando repercusiones. Tras el contundente reto público del director del equipo, Steve Nielsen, parecía que el argentino quedaba debilitado. Sin embargo, durante la misma transmisión de la carrera, dos voces de enorme peso en la Fórmula 1 salieron a respaldar la decisión del argentino.

El apoyo más resonante provino de David Coulthard, subcampeón del mundo en 2001 con McLaren. Mientras analizaba la maniobra como comentarista para F1 TV, el escocés no solo la justificó, sino que la celebró. “Hay mucho en juego, incluso estando fuera de los puntos, para que Colapinto demuestre que puede igualar a Gasly“, contextualizó, y en el momento exacto del sobrepaso, sentenció: “Eso es correr“.

Lejos de detenerse ahí, Coulthard validó por completo la acción del argentino, a pesar de las consecuencias que pueda ocasionarle puertas adentro. “Estoy seguro de que luego tendrán una discusión sobre lo correcto e incorrecto, pero tienes que correr, tienes que mostrarte. Y al final fue un adelantamiento limpio”, concluyó, avalando los motivos que impulsaron a Colapinto a ejecutar la maniobra.

David Coulthard, el ex piloto que apoyó a Colapinto (Getty Images).

A su lado, su compañero de transmisión Jolyon Palmer, ex piloto de F1 entre 2014 y 2017 con Renault, se sumó al respaldo de manera inmediata. “No me molesta eso. Fue un adelantamiento muy fácil. Gasly intentó resistirse, pero creo que Colapinto es mucho más rápido“, afirmó.

Incluso, Palmer ya apuntado sin filtro contra Alpine previamente, al ironizar sobre la orden de mantener posiciones. “¿Bueno, es importante que usen órdenes de equipo para asegurar el 17.º y 18.º hoy, no?“, bromeó, para luego exclamar: “Colapinto está harto de estar atrás. Quiere mostrarse, todavía necesita un asiento para el próximo año“.

Los pasos a seguir de Alpine con Colapinto

Mientras el respaldo de dos figuras del paddock pueden otorgarle apoyo moral al piloto argentino, Alpine no baja el pie del acelerador y ya se puso manos a la obra para analizar internamente el “cortocircuito”. Es que según reveló el periodista Leonardo Regueira en Carburando, Colapinto fue citado a una reunión con las autoridades del equipo, este martes, para discutir la polémica maniobra.

¿Qué significa ello? Se perfila como un momento de alta tensión por dos motivos. Primero, se conocerá la decisión final de Alpine al respecto. Y segundo, pero no menos importante, quedará en claro el poder de Nielsen tras su desembarco en la escudería.

