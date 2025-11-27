Cómo le irá a Franco Colapinto en el GP de Qatar de la Fórmula 1, según la Inteligencia Artificial de Google

Se viene la anteúltima carrera del año en la Fórmula 1, y tal como sucedió la temporada pasada, el Gran Premio de Qatar será el escenario de dicho acontecimiento. Allí, Franco Colapinto tendrá una prueba de fuego para intentar sumar puntos por primera vez con Alpine antes que termine el 2025.

El circuito de Doha presentará una desafiante oportunidad para el argentino y para el equipo francés, a pesar de que el enfoque principal está puesto en el año entrante. En este contexto, luego de varias carreras en las que los liderados por Flavio Briatore dejaron actuaciones por debajo de lo esperado, Qatar se presume como una compleja prueba para Franco y para Pierre Gasly.

A modo de previa del Gran Premio, desde BOLAVIP recurrimos a la Inteligencia Artificial de Google para que realice una predicción respecto a lo que puede suceder en el circuito qatarí. Allí, el resultado de Gemini no fue optimista con Colapinto y dio como ganador a Lando Norris. A continuación, el análisis arrojado.

La predicción de la IA para el GP de Qatar: Colapinto 15°

En base al análisis de Gemini, el puesto de Colapinto no será el mejor de todos en el circuito de Doha: “Basado en la situación actual (últimas carreras del 2025) y el rendimiento del equipo Alpine, la predicción es que Franco Colapinto luchará por terminar por delante de su compañero de equipo y buscará la posición 15ª o 16ª, lo que lo mantendría lejos de los puntos (Top 10), pero sumando experiencia valiosa”, señaló.

1º Lando Norris – McLaren

Lando Norris – McLaren 2º Max Verstappen – Red Bull

Max Verstappen – Red Bull 3º Oscar Piastri – McLaren

Oscar Piastri – McLaren 4º George Russell – Mercedes

5º Andrea Kimi Antonelli – Mercedes

6º Charles Leclerc – Ferrari

7º Lewis Hamilton – Ferrari

8º Yuki Tsunoda – Red Bull

9º Carlos Sainz – Williams

10º Isack Hadjar – Racing Bulls

11º Alexander Albon – Williams

12º Nico Hülkenberg – Kick Sauber

13º Oliver Bearman – Haas

14º Liam Lawson – Racing Bulls

15º Franco Colapinto – Alpine

16º Pierre Gasly – Alpine

17º Esteban Ocon – Haas

18º Fernando Alonso – Aston Martin

19º Lance Stroll – Aston Martin

20º Gabriel Bortoleto – Kick Sauber

Cuándo se corre el GP de Qatar

Todo comenzará el viernes 28 de noviembre, jornada que contará con las primeras prácticas libres y luego con la clasificación de la carrera sprint. Posteriormente, más precisamente durante el sábado 29 de noviembre, los amantes de la Fórmula 1 disfrutarán con la propia carrera sprint y con la clasificación principal.

Por último, el domingo 30 de noviembre, Franco Colapinto y el resto de los pilotos formarán parte de la carrera central. No es un detalle menor que la misma será la anteúltima de la actual temporada, por lo que, después de ella, solamente quedará por delante el Gran Premio de Abu Dabi, el cual se correrá el domingo 7 de diciembre.

VIERNES 28 DE NOVIEMBRE

Prácticas Libres 1: 10:30 horas

Clasificación Sprint: 14:30 horas

SÁBADO 29 DE NOVIEMBRE

Carrera Sprint: 11:00 horas

Clasificación: 15:00 horas

DOMINGO 30 DE NOVIEMBRE