El devastador pronóstico de Briatore que preocupa a Colapinto de cara a su futuro en Alpine y en la Fórmula 1: “Todo lo que tenemos”

Después de lo que fue la acción en el Gran Premio de Italia, donde Max Verstappen se quedó con la pole, en una carrera donde Alpine volvió a demostrar su debilidad. Es que Franco Colapinto terminó en el puesto 17, mientras que Pierre Gasly quedó 16°, una nueva evidencia de que los circuitos rápidos le juegan en contra a los pilotos que pertenecen al equipo francés.

En lo que fue la decimosexta fecha del campeonato de la Fórmula 1 que se disputó en el mítico Autódromo Nacional de Monza, ambos corredores de la escudería no tuvieron su mejor desempeño. Teniendo monoplazas menos potentes que sus contrincantes, principalmente por el motor Renault, el resultado volvió a ser negativo y el panorama no parece ser el más positivo…

Lo cierto es que Flavio Briatore rompió el silencio en medio de este contexto de notable incertidumbre sobre lo que hará Alpine en el futuro inmediato. “No fue nuestro mejor día ni nuestro mejor resultado hoy en Monza, en un circuito que sabíamos que no sería muy favorable para nuestro equipo“, expuso el importante asesor ejecutivo del equipo sobre el rendimiento reciente.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, la personalidad destacada de la escudería francesa amplió su discurso al respecto. “El coche actual es todo lo que tenemos disponible con nuestros dos pilotos para las carreras restantes, dado el enfoque en el desarrollo del coche para 2026“, reveló forma contundente sobre una posible mejora para la recta final de la temporada.

Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine en la Fórmula 1. (Getty Images)

De todas formas, luego dejó un mensaje alentador de cara a las próximas carreras de la Fórmula 1. “Como competidores, sabemos que algunos fines de semana serán difíciles, pero confiamos en el trabajo que se está realizando entre bastidores y confiamos en que se avecinan mejores días para el equipo“, anunció Briatore en un comunicado de prensa que posteó Alpine.

Cabe destacar que Colapinto debió afrontar distintas cuestiones en el transcurso del GP de Italia. Los escenarios adversos se dividieron en tres: un calambre que le impidió competir en óptimas condiciones, un despiste por error propio en una curva y la indicación de su equipo para realizar un inentendible swap con Gasly. Estas tres complicaciones se interpusieron entre Franco y la meta.

Cuándo corre Franco Colapinto en la Fórmula 1

Después del receso por verano europeo y el desarrollo de los GP de Países Bajos y de Italia, el próximo desafío será en otro continente. Es que el 19, 20 y 21 de septiembre se lleva a cabo el Gran Premio de Azerbaiyán, en el reconocido y siempre complicado circuito callejero de Bakú. Allí, Colapinto y Gasly irán en busca de un mejor desempeño e intentarán sumar puntos para el Campeonato.

