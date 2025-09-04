El esperanzador pronóstico de la IA para Franco Colapinto en el GP de Italia de la Fórmula 1

Se viene un nuevo fin de semana de carreras en la Fórmula 1 y el escenario será el Templo de la Velocidad del GP de Italia. Franco Colapinto correrá su décima carrera como piloto de Alpine, pero en el Autódromo de Monza vivirá una jornada especial debido a que se reencontrará con la pista en la que hizo su estreno como piloto de F1 en su paso por Williams.

Luego de completar su mejor carrera en la temporada, al conseguir el 11° puesto en el GP de Países Bajos, el argentino quiere ir por más y buscará sumar puntos por primera vez para Alpine en el icónico circuito italiano. De hecho, Franco se mostró entusiasmado con la oportunidad que se presenta en Monza y la comodidad que siente en el A255 estas últimas semanas.

En este contexto, el optimismo también se vio reflejado en la Inteligencia Artificial, ya que en la predicción que le dio a BOLAVIP arrojó grandes novedades para Franco Colapinto. Según Gemini, la IA de Google, el argentino logrará su cometido y obtendrá puntos en el GP de Italia.

En la clasificación del sábado 6 de septiembre, Alpine conseguirá que los dos pilotos se metan en la Q3 debido a que Pierre Gasly y Franco Colapinto se meterían en el noveno y décimo lugar de la qualy. Y en la carrera del domingo, el pilarense -en base a lo arrojado por Gemini- se mantendrá en el puesto 10 y sumará un punto para el equipo francés.

Cómo saldrá el GP de Italia según la IA

1- Oscar Piastri (McLaren)

2- Lando Norris (McLaren)

3- Max Verstappen (Red Bull)

4- Charles Leclerc (Ferrari)

5- Lewis Hamilton (Ferrari)

6- Carlos Sainz (Williams)

7- George Russell (Mercedes)

8- Alex Albon (Williams)

9- Nico Hulkenberg (Kick Sauber)

10- Franco Colapinto (Alpine)

11- Pierre Gasly (Alpine)

12- Yuki Tsunoda (Red Bull)

13- Isck Hadjar (VCARB)

14- Fernando Alonso (Aston Martin)

15- Ollie Bearman (Haas)

16- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)

17- Esteban Ocon (Haas)

18- Lance Stroll (Aston Martin)

19- DNF Kimi Antonelli (Mercedes)

20- DNF Liam Lawson (VCARB)

Colapinto y Gasly en Zandvoort

Horarios del Gran Premio de Italia de la F1 2025

Viernes 5 de septiembre

08:30hs – Entrenamientos Libres 1

12:00hs – Entrenamientos Libres 2

Sábado 6 de septiembre

07:30hs – Entrenamientos Libres 3

11:00hs – Clasificación

Domingo 7 de septiembre

10:00hs – Carrera

Horarios de Argentina

Colapinto, el favorito para ocupar el lugar en Alpine en 2026

Tras confirmarse que Sergio Pérez y Valtteri Bottas serán los pilotos oficiales de Cadillac para la temporada 2026 de la Fórmula 1, el periodista español Jorge Peiró aseguró que Colapinto es el favorito para seguir ocupando el asiento de Alpine la próxima temporada.

La escudería tiene al argentino en sus planes de desarrollo del coche del año próximo. “De hecho, por ir más allá, ya ha probado el monoplaza del año que viene en el simulador, al igual que su compañero Gasly”, destacó. No obstante, dejó claro que ese lugar no está asegurado y dependerá de cómo Colapinto rinda de aquí a final de temporada.

“En caso de acumular algunas actuaciones flojas (accidentes por medio), sus opciones de ocupar el asiento al lado de Gasly bajarían. En caso de seguir así, superando problemas mecánicos y manteniéndose cerca de su compañero y hasta superándole en tres fines de semana, Alpine mantendría su pareja de pilotos con el fin de acumular estabilidad de cara a una temporada donde mejorarán“, afirmó.

