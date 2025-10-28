El impactante cambio de vida de Bernie Ecclestone: 600 millones por sus Fórmula 1, hijo a los 89 años y su amistad con Briatore

Como presidente emérito de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone aún transita los paddocks en los principales circuitos alrededor del planeta. El empresario británico ya no es CEO de la máxima categoría del automovilismo desde 2017, pero su legado lo mantiene como una figura importante en esta competencia.

A los 95 años, el expiloto y líder de la Fórmula 1 desde 1972 se mantiene activo no solo alrededor del automovilismo, sino también en su vida personal. Es que, en 2020, ya con 89 años, tuvo su cuarto hijo para extender su descendencia a una edad impactante.

“Bernie y yo somos un equipo, y estamos criando a Ace como un equipo. Cuando me impaciento un poco, él le explica con su habitual calma y serenidad que no puede ver la televisión durante media hora hasta que termine su tarea”, explicó su esposa Fabiana, de 49 años, sobre la intimidad de la crianza de su último hijo.

La llegada de Ace significa una brecha imponente con respecto a los nacimientos de sus otros descendientes. Es que su anteúltima hija ya tiene 36, mientras que los dos primeros ya llegaron a los 70 y 41. “E algo realmente especial. Miras a tu hijo mayor y a tu hijo menor y te das cuenta de todo lo que ha pasado entre ellos”, comentó Bernie sobre la diferencia de edad entre sus hijos.

La fortuna de Bernie Ecclestone

En ese contexto de renovación y una nueva etapa en el tramo final de su vida, a pocos años de su centenario, Ecclestone se encarga de deshacerse de lo material para simplificar las cosas. El empresario acumula una fortuna de alrededor de 4000 millones de dólares.

En el último año, el británico vendió su colección de 69 monoplazas de la Fórmula 1 valuados en más de 600 millones de dólares. Ahora, la flota está en manos de Mark Mateschitz, heredero de Red Bull. Además, se deshizo de yates y otras propiedades para ordenar su patrimonio.

Flavio Briatore, su único amigo en la actual Fórmula 1

A pesar de las décadas al frente de la máxima categoría del automovilismo, disciplina que globalizó en los años 70 al explotar la marca de la F1, Ecclestone admite que solo Flavio Briatore es el amigo que le queda.

“Mucha gente iba y venía. Pero los verdaderos amigos, esos que te acompañan en todo, eran muy pocos. Creo que eran cuatro; ahora solo uno”, señaló tras los fallecimientos de Jochen Rindt, Max Mosley y Niki Lauda.

