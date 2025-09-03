El motivo por el que la Fórmula 1 obligó a Franco Colapinto a cederle su asiento de Alpine a Paul Aron en el GP de Italia

A falta de dos días para el inicio de las primeras prácticas del Gran Premio de Italia de la Fórmula 1, Alpine confirmó que el piloto argentino Franco Colapinto no correrá en la FP1 que se disputará el próximo viernes, ya que su lugar será ocupado por Paul Aron, quien es el primer reserva de la escudería.

“Dando el paso adelante para la FP1 del Gran Premio de Italia, Paul Aron hará su primera aparición en el A525 este fin de semana como parte de sus obligaciones de piloto reserva”, reza el posteo de Alpine en su cuenta de X (ex twitter), en el que oficializaron al esloveno para la primera práctica del GP.

El motivo por el que Alpine tomó esta decisión es porque tanto el argentino como Gasly deben ceder su lugar al menos dos veces en la temporada. Gasly ya lo hizo en Japón para que corra Ryō Hirakawa -hoy en Haas- y luego de Italia, tanto el francés como Colapinto estarán obligados a ceder su lugar al menos una vez más en la temporada.

Así las cosas, Colapinto volverá a subirse al A525 en la FP2 del GP de Italia el próximo viernes, mientras que a lo largo del fin de semana también correrá tanto en la FP3, como en la Qualy programada para la mañana del sábado y la carrera, que será el domingo en horas de la mañana de Argentina.

Colapinto, el favorito para ocupar el lugar en Alpine en 2026

Tras confirmarse que Sergio Pérez y Valtteri Bottas serán los pilotos oficiales de Cadillac para la temporada 2026 de la Fórmula 1, el periodista español Jorge Peiró aseguró que Colapinto es el favorito para seguir ocupando el asiento de Alpine la próxima temporada.

La escudería tiene al argentino en sus planes de desarrollo del coche del año próximo. “De hecho, por ir más allá, ya ha probado el monoplaza del año que viene en el simulador, al igual que su compañero Gasly”, destacó. No obstante, dejó claro que ese lugar no está asegurado y dependerá de cómo Colapinto rinda de aquí a final de temporada.

Publicidad

Publicidad

“En caso de acumular algunas actuaciones flojas (accidentes por medio), sus opciones de ocupar el asiento al lado de Gasly bajarían. En caso de seguir así, superando problemas mecánicos y manteniéndose cerca de su compañero y hasta superándole en tres fines de semana, Alpine mantendría su pareja de pilotos con el fin de acumular estabilidad de cara a una temporada donde mejorarán“, afirmó.

ver también Revelan contundentes noticias del futuro de Franco Colapinto en Alpine tras el GP de Países Bajos