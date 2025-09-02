Revelan contundentes noticias del futuro de Franco Colapinto en Alpine tras el GP de Países Bajos

Franco Colapinto consiguió su mejor puesto en el año en el GP de Países Bajos al terminar en el 11° puesto, quedando apenas a medio segundo de sumar su primer punto como piloto de Alpine. El argentino pudo superar a Pierre Gasly con comodidad y, de hecho, el francés tuvo responsabilidad durante la carrera al complicar un rebase de Franco, que pudo haber resultado en una posición incluso superior.

Esta correcta carrera de Colapinto se dio en medio de un contexto problemático para Alpine, ya que Flavio Briatore había salido a especular sobre el futuro del argentino en pleno desarrollo. Allí, el asesor de la escudería francesa señaló que se apuraron en subir al ex Williams a la Fórmula 1 y puso en duda su continuidad a largo plazo, aunque luego de su actuación en Zandvoort reculó y fue elogioso con su performance.

En medio de todas las especulaciones acerca del futuro de Colapinto, desde Países Bajos se dieron a conocer fuertes detalles al respecto. El periodista español Jorge Peiró, presente en el paddock de Zandvoort, reveló información acerca del devenir del piloto de Alpine.

El jornalista escribió, en un artículo de Grada3, que Colapinto es el favorito para seguir ocupando el asiento de Alpine en 2026, ya que la escudería tiene al argentino en sus planes de desarrollo del coche del año próximo. “De hecho, por ir más allá, ya ha probado el monoplaza del año que viene en el simulador, al igual que su compañero Gasly”, destacó Peiró.

Sin embargo, también abrió el paraguas y esbozó que ciertas cuestiones podrían complicar su futuro. “En caso de acumular algunas actuaciones flojas (accidentes por medio), sus opciones de ocupar el asiento al lado de Gasly bajarían. En caso de seguir así, superando problemas mecánicos y manteniéndose cerca de su compañero y hasta superándole en tres fines de semana, Alpine mantendría su pareja de pilotos con el fin de acumular estabilidad de cara a una temporada donde mejorarán“.

Franco Colapinto en Zandvoort

Cabe destacar que los focos de Alpine están puestos en el año próximo, donde apuntan ser una escudería que pelee por meterse en el top 5 del campeonato de constructores, y tendrán un cambio vital para la mejoría de sus monoplazas al contar con motores Mercedes, a diferencia de los Renault actuales.

En resumidas cuentas, la confirmación sobre el futuro de Franco Colapinto se define en una sola palabra: paciencia. “Hay señales para su continuidad en 2026 pero no hay nada cerrado todavía. Queda mucho, nueve pruebas concretamente. El cerco se estrecha para que el argentino siga y fines de semana como el de Zandvoort le respaldan”, cerró Jorge Peiró desde Países Bajos. Motivos para ilusionarse con la temporada 2026 con el argentino en la parrilla.

Cuándo vuelve a correr Colapinto en la Fórmula 1

Después del mes sin actividades de en la Fórmula 1 por el receso de verano europeo, ahora no se toma descanso. Es que este fin de semana del 5, 6 y 7 de septiembre se lleva a cabo el Gran Premio de Italia en la icónica pista de Monza. Allí, Franco Colapinto y Pierre Gasly intentarán cambiar la cara actual de Alpine y sumar puntos para el Campeonato de pilotos y de constructores.

Así terminó el GP de Países Bajos

Oscar Piastri -McLaren Max Verstappen -Red Bull Isack Hadjar -VCARB George Russell -Mercedes Alex Albon -Williams Oliver Bearman -Haas Lance Stroll -Aston Martin Fernando Alonso -Aston Martin Yuki Tsunoda -Red Bull Esteban Ocon -Haas Franco Colapinto -Alpine Liam Lawson -VCARB Carlos Sainz -Williams Nico Hulkenberg -Kick Sauber Pierre Gasly -Alpine Gabriel Bortoleto -Kick Sauber Kimi Antonelli -Mercedes DNF -Lando Norris – McLaren DNF- Charles Leclerc – Ferrari DNF- Lewis Hamilton – Ferrari

