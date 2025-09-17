Es tendencia:
Flavio Briatore reveló los 2 rivales directos de Colapinto para la segunda butaca de Alpine en 2026

El italiano reconoció que aún no está definido quién ocupará el segundo auto de la escudería en la próxima temporada. "No tenemos prisa", aseguró.

Por Joaquín Alis

Flavio Briatore junto a Franco Colapinte y Pierre Gasly, pilotos de Alpine en la Fórmula 1.
La temporada 2026 de la Fórmula 1 tiene a la mayoría de los pilotos confirmados, pero una de las incógnitas está en Alpine. Hasta el momento, nadie sabe qué será del futuro del segundo asiento de la escudería francesa, que hoy es ocupada por Franco Colapinto. Flavio Briatore dio un panorama.

“Para ese segundo asiento no tenemos prisa. Valoramos a pilotos con experiencia en Fórmula 1. Vamos a ver qué pasa. Vamos a observar cómo rinden los jóvenes talentos en lo que queda de la temporada: Franco Colapinto, Paul Aron y también volveremos a probar a Jack Doohan“, aseguró el italiano.

Además, reconoció: “La prioridad número uno fue extender el contrato con Pierre Gasly hasta 2028. Lo hemos logrado. Pierre es para nosotros un activo de enorme valor en un momento que no es sencillo. Si le das un auto en el que confíe, es tan rápido como los mejores”.

Así está la F1 2026 hasta el momento

  • Alpine: Pierre Gasly / A confirmar
  • Aston Martin: Fernando Alonso y Lance Stroll
  • Audi: Gabriel Bortoleto y Nico Hülkenberg
  • Cadillac: Sergio Pérez y Valtteri Bottas
  • Ferrari: Lewis Hamilton y Charles Leclerc
  • Haas: Ollie Bearman y Esteban Ocon
  • McLaren: Lando Norris y Oscar Piastri
  • Mercedes: A confirmar
  • Racing Bulls: A confirmar
  • Red Bull: Max Verstappen / A confirmar
  • Williams: Alex Albon y Carlos Sainz

Horarios del Gran Premio de Azerbaiyán de la F1 2026

Viernes 19 de septiembre

  • Práctica Libre 1: 05:30hs
  • Práctica Libre 2: 09:00hs

Sábado 20 de septiembre

  • Práctica Libre 3: 05:30hs
  • Clasificación: 09:00hs
Domingo 21 de septiembre

  • Carrera: 08:00hs

Horarios Argentina

Cómo ver el Gran Premio de Azerbaiyán de la F1 2025

El Gran Premio de Azerbaiyán estará disponible por Disney+ Premium, que transmitirá las cinco pruebas del fin de semana. Hasta el 27 de septiembre Disney+ ofrece un importante descuento para nuevos suscriptores en la región. En Argentina, el descuento es de $3999 para el plan standard y $7299 para el plan premium.

joaquín alis
Joaquín Alis

