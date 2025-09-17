En la previa del GP de Azerbaiyán, Colapinto sacó chapa de su histórico P8 en Williams y lanzó un mensaje a Alpine: “Entre los mejores”

Se viene el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1 y será más que especial para Franco Colapinto. Hoy en Alpine, el argentino volverá al circuito en el que consiguió su mejor resultado histórico, cuando aún corría para Williams en la temporada 2024. En apenas su segunda carrera en la F1, Franco consiguió un histórico octavo puesto que le dio puntos por primera oportunidad en la máxima.

En un contexto totalmente diferente, Colapinto regresa al circuito urbano de Bakú y palpita una nueva performance exitosa en la carrera que se disputará este fin de semana en el país asiático. De hecho, a través de su página web, el propio piloto de Alpine sacó chapa de aquel hito con Williams el año pasado.

A través del portal Francolapinto.com, el sitio oficial del corredor argentino, emitieron un informe sobre el GP de Azerbaiyán y dejaron un esperanzador mensaje para esta edición. “Franco no tuvo paso por Bakú en Fórmula 2: su salto a la élite fue directo, y lo hizo a lo grande. En 2024, en su segunda carrera oficial en F1 con Williams, logró un P8 histórico, convirtiéndose en el primer argentino en sumar puntos en 42 años, y el primero en Azerbaiyán. Con esto demostró que los latinos tenemos algo especial con este circuito”, comenzó.

Luego, sobre la carrera de este domingo, dejaron un mensaje para Alpine, señalando las aspiraciones del pilarense para este Gran Premio: “Este 2025, ya vestido de Alpine, Franco vuelve a la pista donde escribió uno de sus capítulos más memorables. Con experiencia, velocidad y hambre de gloria, buscará sumar más puntos y seguir consolidándose entre los mejores“.

Sin dudas, entre la versatilidad que entrega el circuito callejero de Bakú, con sus largas y rápidas rectas y sus estrechas y cerradas curvas en la zona del casco antiguo de la ciudad, más la posibilidad de que Colapinto pueda repetir su performance del año pasado, hacen que el GP de Azerbaiyán sea de los más esperados por el público argentino.

ver también Atento Franco Colapinto: la Fórmula 1 anunció un cambio crítico en su calendario para el 2026

Los detalles del circuito de Bakú, según la página web de Colapinto

En el informe previo al GP de Azerbaiyán, desde la web oficial de Franco analizaron el circuito y compartieron sus conclusiones. “El trazado combina una recta principal de más de 2 km —perfecta para adelantamientos a más de 350 km/h— con la zona histórica de Icheri Sheher, donde las calles se estrechan contra las murallas medievales”, comenzaron.

Publicidad

Publicidad

Luego, expresaron: “Los equipos deben elegir entre carga aerodinámica para el sector trabado o menor drag para aprovechar la recta, lo que convierte a Bakú en un desafío estratégico único”.

La “Curva del Castillo”, una de las más complejas de Bakú y de todo el calendario de la F1 (Getty)

Cabe destacar que, con 6.003km de longitud, el GP de Azerbaiyán posee el segundo circuito más largo de toda la F1, solo por detrás de Spa-Francorchamps en Bélgica. Se correrán 51 vueltas en la pista que posee dos zonas de DRS y que cuenta con 20 curvas en total.

Publicidad

Publicidad

Horarios del Gran Premio de Azerbaiyán de la F1 2026

Viernes 19 de septiembre

Práctica Libre 1: 05:30hs

05:30hs Práctica Libre 2: 09:00hs

Sábado 20 de septiembre

Práctica Libre 3 : 05:30hs

: 05:30hs Clasificación: 09:00hs

Domingo 21 de septiembre

Carrera: 08:00hs

Publicidad

Publicidad

Horarios Argentina

Cómo ver el Gran Premio de Azerbaiyán de la F1 2025

El Gran Premio de Azerbaiyán estará disponible por Disney+ Premium, que transmitirá las cinco pruebas del fin de semana. Hasta el 27 de septiembre Disney+ ofrece un importante descuento para nuevos suscriptores en la región. En Argentina, el descuento es de $3999 para el plan standard y $7299 para el plan premium.

Calendario completo de la temporada 2025 de la Fórmula 1

Gran Premio de Australia – Melbourne – 16 de marzo -disputado-

Gran Premio de China – Shanghái – 23 de marzo -disputado-

Gran Premio de Japón – Suzuka – 6 de abril -disputado-

Gran Premio de Baréin – Sakhir – 13 de abril -disputado-

Gran Premio de Arabia Saudita – Yeda – 20 de abril -disputado-

Gran Premio de Miami – Miami – 4 de mayo -disputado-

Gran Premio de Emilia-Romaña – Imola – 18 de mayo -disputado-

Gran Premio de Mónaco – Montecarlo – 25 de mayo -disputado-

Gran Premio de España – Barcelona – 1 de junio -disputado-

Gran Premio de Canadá – Montreal – 15 de junio -disputado-

Gran Premio de Austria – Spielberg – 29 de junio -disputado-

Gran Premio de Gran Bretaña – Silverstone – 6 de julio -disputado-

Gran Premio de Bélgica – Spa-Francorchamps -disputado-

Gran Premio de Hungría – Budapest -disputado-

Gran Premio de los Países Bajos – Zandvoort – 31 de agosto -disputado-

Gran Premio de Italia – Monza – 7 de septiembre -disputado-

Gran Premio de Azerbaiyán – Bakú – 21 de septiembre

Gran Premio de Singapur – Marina Bay – 5 de octubre

Gran Premio de Estados Unidos – Austin – 19 de octubre

Gran Premio de la Ciudad de México – Ciudad de México – 26 de octubre

Gran Premio de Brasil – Interlagos – 9 de noviembre

Gran Premio de Las Vegas – Las Vegas – 22 de noviembre

Gran Premio de Qatar – Losail – 30 de noviembre

Gran Premio de Abu Dabi – Yas Marina – 7 de diciembre