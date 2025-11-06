Franco Colapinto habló antes de correr en Brasil y reveló su deseo más grande para el Gran Premio: “Es muy especial”

Llegó el fin de semana del Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1 2025, ese que estaba marcado en el calendario de todos los argentinos porque, en teoría, es en el cual se anunciaría la continuidad de Franco Colapinto en Alpine para la próxima temporada. De momento, eso sigue como una gran expectativa, pero el piloto argentino habló y reconoció que tiene el foco puesto en otra cuestión.

“Ahora mi foco está puesto en este lugar que lo disfruto muchísimo“, afirmó Colapinto este jueves por la tarde en diálogo con los medios en Brasil. Y aseguro que su deseo más grande es poder disfrutar del Gran Premio de Brasil, algo que por diversos motivos -profesionales y personales- no pudo hacerlo de la mejor manera en 2024.

Con el fallecimiento de su abuelo y los accidentes bajo la lluvia, Brasil 2024 no fue un buen GP para Colapinto. (Getty)

“Correr con F1 en Brasil es muy especial para mí. Hay muchos argentinos aquí y en 2024 no lo pude disfrutar“, destacó. Y aunque, lógicamente, la pregunta sobre su continuidad fue inevitable, Colapinto la esquivó con altura: “No lo sé. Voy carrera a carrera”, respondió el argentino.

Las dificultades de este 2025 y la esperanza puesta en el 2026

Franco Colapinto se refirió a lo que está siendo esta temporada, desde que se subió al A525 en Imola y hasta la fecha. Y reconoció que no es lo que esperaba en un primer momento: “A medida que pasaron las carreras, el auto se fue haciendo más y más complicado y lento“, admitió.

“Es difícil para nosotros estar motivados y fuertes juntos“, respondió con sinceridad el argentino. “Pero lo estamos en este momento. Eso es lo que mostramos allá en Enstone, aquí en el trazado. Estoy enfocado en esta temporada y en terminarla, está siendo complicado para nosotros”, destacó.

Publicidad

Publicidad

ver también Pierre Gasly fue pesimista con Colapinto y explicó por qué no se repetirá el doble podio de Alpine en el GP de Brasil 2024: “Paso atrás”

El A525 ha ido a peor con cada Gran Premio. (Getty)

“El futuro realmente no es algo que me tenga muy pendiente“, afirmó Colapinto. “Con el equipo hemos hablado mucho sobre los problemas que tiene el coche actual para que los puedan mejorar”, agregó, poniendo el foco en los cuatro Grandes Premios que restan en la temporada.

Aun así, Colapinto también admitió que el 2026 es un tema recurrente en Enstone, puesto que allí están depositadas las esperanzas de Alpine en la Fórmula 1: “Todos son muy positivos respecto al ritmo y el rendimiento del coche de 2026, al menos en las simulaciones. Pero hasta que no lo veas en pista, es difícil decirlo. Aun así, estoy seguro de que será mejor que el de este año“, declaró.

Publicidad

Publicidad

Colapinto admitió que Alpine lleva mucho tiempo trabajando en el 2026 y él también. (Getty)

“Desde el primer día de 2025 estamos trabajando en el A526″, reveló Colapinto, aunque fue medido sobre su propia participación en la escudería el 2026 y completó diciendo: “He tratado de ayudar al equipo todo lo posible con el auto del próximo año”.

Horarios del GP de Brasil 2025 de la Fórmula 1

Viernes 7 de noviembre

Entrenamientos Libres 1: 11:30hs

Clasificación Sprint: 15:30hs

Publicidad

Publicidad

Sábado 8 de noviembre

Carrera Sprint: 11:00hs

Clasificación: 15:00hs

Domingo 9 de noviembre

Gran Premio de Brasil: 14:00hs

Todas las sesiones están en horario argentino y se podrán seguir por Disney+

En síntesis

Franco Colapinto afirmó que su foco está en disfrutar el Gran Premio de Brasil , algo que no pudo hacer en 2024 .

afirmó que su foco está en el , algo que no pudo hacer en . Franco Colapinto reconoció que el auto A525 de Alpine se fue haciendo “más complicado y lento” a medida que pasaron las carreras.

reconoció que el auto de se fue haciendo a medida que pasaron las carreras. Colapinto reveló que Alpine está trabajando en el auto A526 desde el primer día de 2025 y las simulaciones son positivas para 2026.

Publicidad