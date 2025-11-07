Es tendencia:
Franco Colapinto no pudo esconder su felicidad tras confirmarse que seguirá con Alpine en la F1 2026: “Es un honor”

El argentino, mucho más suelto y tranquilo tras el anuncio, se mostró contento y esperanzado con el 2026.

Por Germán Celsan

Franco Colapinto seguirá en la Fórmula 1 para la temporada 2026 como uno de los pilotos oficiales de Alpine. Eso es una realidad, tal y como confirmó la escudería este viernes, en una fecha con varios guiños al argentino y realizada lo más cerca posible de su tierra, en el Gran Premio de Brasil. Instantes después de hacerse oficial su renovación, el argentino dialogó con Juan Fossaroli en ESPN y mostró toda su felicidad por el anuncio.

Va a ser mi primera temporada completa en la Fórmula 1 y eso me pone muy contento“, admitió Colapinto. “Estoy agradecido con todos los argentinos, es parte de todos ellos también. Es un honor para mí ser el argentino que está representando al país en este deporte que amo, es lo que soñé de chiquito. Me llena de felicidad cada vez que me subo arriba del auto”, agregó.

Los cambios que llegarían a la Fórmula 1 en 2026

Franco Colapinto seguirá en la Fórmula 1 en 2026.

Ya un poco más serio, reconoció que el anuncio se haya hecho oficial es clave por varias razones. “Creo que me da más que nada da tranquilidad. El ir carrera a carrera, sin saber si vas a correr la temporada siguiente, no está bueno”, señaló el argentino. “No la estuve pasando bien. Y creo que da seguridad de poder trabajar un año entero para algo positivo, con un camino, un objetivo por delante. Es un plan mucho más fácil, que funciona mejor.”

Colapinto, confiado en un 2026 prometedor con Alpine

Alpine es la escudería que más tiempo lleva desarrollando el auto para la próxima temporada, tras dar por finalizada la actual allá por mitad de año en Barcelona, con la expectativa de ser más competitivos en 2026, con el nuevo reglamento que entrará en rigor.

“Seguramente el auto va a ser más competitivo que este año, menos complicado. Vamos a dar todo para pelear más adelante, por puntos“, aseguró Colapinto al respecto, y también reconoció que está muy emocionado por poder manejar un auto en el que él mismo ha tenido mucha influencia.

“Es un auto que yo estuve desarrollando, es el primer auto de Fórmula 1 en el que yo trabajé, y me da muchas ganas”, reconoció. “Tuve mis momentos en el simulador, pude explicar los problemas en el auto del 2025 y lo que había que solucionar para el 2026, un input bastante grande. Es el primer auto en el que se hizo algo de lo que yo dije, es algo especial y tengo ganas de ver qué pasa.”

Seguramente va a haber muchas evoluciones en un auto que es totalmente nuevo para todos. Ojalá que haya sorpresas, que me adapte rápido“, declaró esperanzado. Y señaló que todo lo vivido estos años será un plus para el próximo: “Venir de manejar un auto que era tan difícil como es este o como lo era también el Williams del año pasado a tener un auto que de golpe mejoramos todos los inconvenientes que tenemos en el ’25 sería lo ideal para poder pelear más adelante. Ojalá así sea y tener un buen año.”

En síntesis

  • Franco Colapinto fue confirmado como piloto oficial de Alpine para la temporada 2026 de Fórmula 1 en el Gran Premio de Brasil.
  • Franco Colapinto afirmó que la renovación le da “tranquilidad” y seguridad para trabajar con un “camino y un objetivo” por delante.
  • Colapinto aseguró que el auto de Alpine para 2026 será “más competitivo” y que él tuvo un “input bastante grande” en su desarrollo.
