Franco Colapinto reveló el verdadero problema de Alpine en Monza: “Tenemos trabajo para esta tarde”

La actividad de viernes se terminó en el Gran Premio de Italia y Franco Colapinto tuvo su primer contacto con el circuito de Monza en la segunda tanda de pruebas libres, tras ceder su A525 a Paul Aron en la primera tanda, siguiendo el protocolo de la Fórmula 1 que lo obliga a dejarle su auto a un piloto reserva dos veces por temporada.

Sin embargo, el argentino no pudo mejorar lo hecho por el estonio y, al igual que Aron, quedó en el fondo de la clasificación en lo que respecta al mejor tiempo de vuelta en el Alpine. En comparación con su compañero, Pierre Gasly, la distancia fue importante, de 0.462 milésimas, a la vez que quedó a más de un segundo y medio del más veloz, que fue Lando Norris con el McLaren.

La tanda estuvo detenida con bandera roja en la parte inicial, luego de un despiste de Kimi Antonelli que quedó encajado en la grava y no pudo continuar con su Mercedes; luego hubo algunos despistes por parte de Lando Norris y Charles Leclerc, entre otros, pero no pasaron a mayores.

¿Qué dijo Franco Colapinto luego de la FP2?

Luego de la FP2, Franco Colapinto dialogó con los medios y reveló su preocupación por el balance, el sobrecalentamiento de los neumáticos y la inestabilidad del auto, más que por la velocidad punta en recta. “Nos costó mucho, teníamos muy poco grip atrás. En general, no se sentía muy bien el auto, un poco lo que nos pasa los viernes a veces”, reconoció.

“Tranquilo para mañana, pero hay que buscar performance porque estamos muy lejos”, señaló el piloto argentino. “Estamos un poco lejos, hay que entender por qué tenemos tan poco grip atrás y sobrecalentamos las gomas. Un poco de trabajo para esta tarde.”

“Creo que nos está costando mucho en las rectas, sabíamos que iba a ser una pista difícil por eso. Lo que no nos esperábamos tanto era tener tanta inestabilidad, un balance tan complicado en las entradas [de las curvas]”, continuó Colapinto. “Hay mucho para hacer, no estoy muy preocupado por el tiempo, eso es más para mañana, pero sí que el balance no está.”

Sobre su ritmo, no se mostró demasiado preocupado: “Creo que priorizamos el high fuel porque no teníamos vueltas ni información de eso. Intentamos dar más vueltas estando más pesados. Tenía bastante tiempo para mejorar en dos curvas, por lo demás bastante parecido a Pierre. En algunos lugares más rápido, en otros más lento. Eran dos lugares donde perdía todo el tiempo.”

La conclusión del viernes es que Alpine está nuevamente un paso atrás en tiempo de vuelta rápida, lo cual complicará la clasificación si no logran encontrar cómo mejorar antes de dicha tanda. No obstante, en simulación de carrera, tanto Colapinto como Gasly se mostraron competitivos contra sus rivales de mitad de pelotón.

