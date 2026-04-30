Franco Colapinto, sorprendido por la charla que tuvo con Lionel Messi: “Sabe mucho de Fórmula 1”

Luego del Road Show en Buenos Aires y del receso en la Fórmula 1, Franco Colapinto ya está enfocado nuevamente en la temporada con Alpine. Este fin de semana, el argentino disputará el Gran Premio de Miami, dónde aprovechó para cruzarse con otras estrellas del deporte nacional.

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Aprovechando la cercanía con Inter Miami, el piloto de Pilar tuvo un encuentro con Lionel Messi y Rodrigo De Paul, figuras del club de la MLS y de la Selección Argentina. Al respecto, Colapinto llenó de elogios a la Pulga y compartió la intimidad de la charla.

“El encuentro con Messi también fue único. Siempre lo quise conocer y que sea de una forma natural, no quería marketing ni nada alrededor. Estuvimos 20 minutos charlando, con De Paul también”, explicó el piloto en diálogo con Adrián Puente para Fox Sports.

Y contó detalles de la conversación: “Hablamos mucho de deportes, de Fórmula 1 también, que él sabe mucho pero me preguntaba muchas cosas, del evento también. Feliz de haberlo conocido, fue un momento muy lindo”.

La posibilidad de que Messi esté presente en el GP de Miami

“Ojalá venga a la carrera, pero le dije que se cuide porque en el paddock va a haber mucha gente. Me preguntó si podía subirse al auto, o ver el auto de cerca, le respondí que obvio, que corra él incluso, ja. Va a ser un circo, no quiero que venga a pasarla mal tampoco y viva una situación con mucha gente que quizás no quiera”, bromeó Colapinto.

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Los horarios para el Gran Premio de Miami

Por lo pronto, la actualidad indica que este fin de semana se celebrará el Gran Premio de Miami, en el regreso de la actividad de la Fórmula 1 tras cinco semanas de parate.

Al ser fin de semana sprint y dadas las novedades reglamentarias que habrá en la Fórmula 1, el Gran Premio de Miami tendrá una prueba libre inicial de 90 minutos. Será una hora y media para que los equipos puedan ponerse a tono con los cambios y sacar la configuración y los reglajes para toda la carrera.

Viernes 1 de mayo

Entrenamiento libre: 13:00 horas

Clasificación sprint: 17.30 horas

Sábado 2 de mayo

Carrera Sprint: 13.00 horas

Clasificación: 17.00 horas

Domingo 3 de mayo:

Carrera: 17.00 horas

Datos clave

Franco Colapinto disputará el Gran Premio de Miami con Alpine tras el receso de Fórmula 1.

disputará el con Alpine tras el receso de Fórmula 1. El piloto de Pilar charló durante 20 minutos con Lionel Messi y Rodrigo De Paul.

con y Rodrigo De Paul. El Viernes 1 de mayo inicia la actividad con entrenamientos y clasificación sprint a las 17:30.