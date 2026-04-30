Pierre Gasly quedó alucinado con el Road Show de Colapinto: “Creo que Franco tiene la comunidad más grande de todos los pilotos”

Más de 600 mil personas se hicieron presente el pasado domingo para celebrar a Franco Colapinto en la Argentina y la presencia de un auto de Fórmula 1 en tierras albicelestes luego de más de dos décadas. El evento movilizó todo un país, pero tal magnitud también tuvo su efecto fuera, llegando hasta a Europa.

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Así lo admitió Pierre Gasly, compañero de Franco en Alpine, quien se quedó en Francia mientras todo sucedía en Argentina. Y no pudo creer lo que le tocaba ver a través de la pantalla. “Fue increíble. Lo estuve siguiendo a través de nuestras redes sociales, casi como si fuera en vivo, y fue una locura“, reconoció el piloto francés en diálogo con Motorsport durante el GP de Miami.

Más de 600 mil personas se hicieron presente para ver a Colapinto. (Prensa Alpine)

“Creo que hoy Franco probablemente tiene la comunidad más grande detrás suyo de todos los pilotos del paddock“, agregó Gasly con contundencia. “Es realmente impresionante ver cuánto apoyo y cuánto interés está viniendo desde Argentina, porque nunca había visto algo así antes de que Franco llegara a la parrilla“, destacó.

“Es como si todo un país se hubiera sumado al deporte en el momento en que él apareció“, señaló Gasly. “Me gusta eso. Me gusta ver que el país, pase lo que pase, apoya a su piloto de la manera en que lo hace, es fascinante”, completó al respecto.

El plan para traer a la Fórmula 1 a Argentina con el GP de Buenos Aires

Las palabras de Pierre Gasly son un reflejo de lo cómo se sintió en el resto del mundo lo sucedido con Franco Colapinto y el pueblo argentino en el evento del domingo pasado. Y desde Argentina intentarán aprovechar todo eso para finalmente conseguir una plaza en el campeonato mundial.

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Argentina quiere tener la Fórmula 1 en el Gálvez para 2029. (Prensa Alpine)

Actualmente, el plan de Argentina es tener la Fórmula 1 en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, el cual está siendo reformado en estos momentos, para el 2029. El plan, a grandes rasgos, incluye financiamiento privado para sumar una cifra cercana a 30 millones de dólares, lo cual le permitiría pelear por tener el Gran Premio de Buenos Aires para dicha temporada.

Los horarios para el Gran Premio de Miami

Por lo pronto, la actualidad indica que este fin de semana se celebrará el Gran Premio de Miami, en el regreso de la actividad de la Fórmula 1 tras cinco semanas de parate.

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Al ser fin de semana sprint y dadas las novedades reglamentarias que habrá en la Fórmula 1, el Gran Premio de Miami tendrá una prueba libre inicial de 90 minutos. Será una hora y media para que los equipos puedan ponerse a tono con los cambios y sacar la configuración y los reglajes para toda la carrera.

Viernes 1 de mayo

Entrenamiento libre: 13:00 horas

Clasificación sprint: 17.30 horas

Sábado 2 de mayo

Carrera Sprint: 13.00 horas

Clasificación: 17.00 horas

Domingo 3 de mayo:

Carrera: 17.00 horas

Síntesis