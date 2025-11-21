¡Bandera roja por una tapa de alcantarilla! La insólita FP2 de Franco Colapinto en el GP de Las Vegas

Luego de una FP1 de tiempos altos y una pista realmente sucia, en la que la mayor parte del trabajo estuvo enfocado en limpiarla con el giro de los autos, Franco Colapinto y el resto de los pilotos llegaron a la FP2 del Gran Premio de Las Vegas con el objetivo de empezar a probar configuraciones para las tandas importantes del fin de semana.

Mira toda la acción de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Las Vegas por Disney+

La tanda comenzó una leve garúa que llevó a los equipos a obviar los primeros cinco minutos de tanda, en la que todos los autos se mantuvieron en los garajes. De hecho, Lando Norris, líder del campeonato, recién empezó a girar después del cuarto de hora. En ese contexto, los Alpine de Colapinto y Gasly fueron los primeros en salir.

En los primeros compases de la FP2 se mostraron competitivos, con tiempos similares a los del resto del pelotón y entremezclándose con otras escuderías. Pasada la mitad de la prueba, todos los autos pusieron neumático blando, en simulación de clasificación, con Colapinto ubicándose en P16 y Gasly en P12. Pero no todos lograron llegar a completar al menos una vuelta rápida antes de que la FIA suspendiera la actividad con bandera roja.

La bandera roja fue protagonista en Las Vegas. (Getty)

¿El motivo? Una tapa de alcantarilla floja en la última curva, advertida por uno de los comisarios de pista recordando que la carrera se disputa en las calles de la ciudad de Las Vegas. Y también que en 2023, a más de 300 km/h, Sainz destrozó el suelo de su Ferrari con una tapa suelta. Lo mismo para Esteban Ocon, en aquella ocasión.

En cualquier caso, al reanudarse, solo restaban unos cinco minutos en la tanda. Charles Leclerc, el más rápido en la FP1, salió de boxes y reportó problemas en su caja de cambios inmediatamente. El monegasco tuvo que dejar el auto en una de las escapatorias. De todas formas, la sesión volvió a suspenderse por “mantenimiento de pista”, sin darle a ningún piloto la oportunidad de completar un giro.

Lando Norris terminó marcando el mejor tiempo en la simulación de clasificación. (Getty)

Los mejores tiempos de la FP2 del GP de Las Vegas

Lando Norris (McLaren) 1:33.602 Kimi Antonelli (Mercedes) 1:33.631 (+0.029) Charles Leclerc (Ferrari) 1:33.763 (+0.161) Nico Hülkenberg (Stake) 1:33.879 (+0.277) Isack Hadjar (Racing Bulls) 1:33.893 (+0.291) Liam Lawson (Racing Bulls) 1:33.901 (+0.299) George Russell (Mercedes) 1:34.037 (+0.435) Alexander Albon (Williams) 1:34.067 (+0.465) Max Verstappen (Red Bull) 1:34.105 (+0.503) Lewis Hamilton (Ferrari) 1:34.127 (+0.525) Lance Stroll (Aston Martin) 1:34.191 (+0.589) Pierre Gasly (Alpine) 1:34.373 (+0.771) Carlos Sainz (Williams) 1:34.435 (+0.833) Oscar Piastri (McLaren) 1:34.493 (+0.891) Yuki Tsunoda (Red Bull) 1:34.692 (+1.090) Franco Colapinto (Alpine) 1:34.824 (+1.222) Oliver Bearman (Haas) 1:34.986 (+1.384) Fernando Alonso (Aston Martin) 1:35.012 (+1.410) Esteban Ocon (Haas) 1:35.228 (+1.626) Gabriel Bortoleto (Stake) 1:35.499 (+1.897)

Horarios del GP de Las Vegas 2025 de la Fórmula 1

Jueves 20 de noviembre

Práctica Libre 1: 21:30

Viernes 21 de noviembre

Práctica Libre 2: 01:00 hs

Práctica Libre 3: 21:30 hs

Sábado 22 de noviembre

Clasificación: 01:00 hs

Domingo 23 de noviembre

Carrera: 01:00 hs

