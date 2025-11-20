Con Charles Leclerc en la pole, Franco Colapinto terminó 20° en la FP1 del Gran Premio de Las Vegas

Este jueves por la noche se llevó a cabo la Práctica Libre 1 del Gran Premio de Las Vegas, correspondiente a la fecha 22 de la Fórmula 1. Con un excelente rendimiento de Charles Leclerc que se quedó con el primer lugar, Franco Colapinto estuvo lejos de mostrar su mejor versión y terminó último en el puesto 20°, mientras que su compañero Pierre Gasly finalizó 12°.

Si bien esta FP1 fue particular porque la pista estaba sucia y los autos se resbalaban, sirvió para empezar a planificar lo que será la acción de la carrera este domingo. De esta manera, el hombre de Ferrari pudo dejar una gran sensación sobre el circuito callejero, mientras que Max Verstappen (4°), Oscar Piastri (8°) y Lando Norris (6°) estuvieron algunos lugares más atrás.

En lo que respecta a Colapinto, la pista cruda y sucia no fue su mejor aliada. Aunque al principio comenzó con neumáticos medios, para el tramo final de la práctica entró en boxes para poner blandos y así mejorar su rendimiento individual. Sin embargo, no le alcanzó para escalar posiciones ya que finalizó en el último lugar del primer entrenamiento libre del GP de Las Vegas.

Franco Colapinto, piloto argentino de Alpine en el Gran Premio de Las Vegas 2025. (Getty Images)

Por otra parte, Gasly tuvo un mejor nivel y terminó 12°. Pero tal como le pasó a la gran mayoría de los corredores, se pasó de largo en una de las curvas más complicadas que tiene este circuito callejero. Dicha maniobra fue la actuación más relevante del francés, que supo promediar un buen tiempo, administrando bien el vehículo de Alpine que siempre trae complicaciones.

Posiciones finales de la FP1 en el GP de Las Vegas

Charles Leclerc (Ferrari) – 1:34.802 Alexander Albon (Williams) Yuki Tsunoda (Red Bull) Max Verstappen (Red Bull) Carlos Sainz (Williams) Lando Norris (McLaren) Isack Hadjar (RB) Oscar Piastri (McLaren) George Russell (Mercedes) Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) Lewis Hamilton (Ferrari) Pierre Gasly (Alpine) – 1:35.589 Liam Lawson (RB) Fernando Alonso (Aston Martin) Lance Stroll (Aston Martin) Oliver Bearman (Haas) Esteban Ocon (Haas) Nico Hülkenberg (Sauber) Gabriel Bortoleto (Sauber) Franco Colapinto (Alpine) – 1:36.758

Horarios del GP de Las Vegas 2025 de la Fórmula 1

Viernes 21 de noviembre

Práctica Libre 2: 01:00 hs

Práctica Libre 3: 21:30 hs

Sábado 22 de noviembre

Clasificación: 01:00 hs

Domingo 23 de noviembre

Carrera: 01:00 hs

DATOS CLAVE