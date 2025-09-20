Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fórmula 1

Idéntico: Franco Colapinto se accidentó en Bakú en el mismo lugar que en 2024 con Williams

El argentino estrelló su Alpine exactamente en la misma curva del callejero. Habrá que ver si la historia del domingo también se repite.

Por Germán Celsan

Colapinto repitió el accidente del 2024 en la clasificación de Bakú
© GettyColapinto repitió el accidente del 2024 en la clasificación de Bakú

Era sabido que el Gran Premio de Azerbaiyán no sería sencillo para Alpine, y un circuito donde la falta de potencia en el motor Renault obligaría a la escudería a descargar los autos y tanto a Franco Colapinto como a Pierre Gasly, a tomar más riesgos que de costumbre. Y si bien para el argentino los recuerdos de las calles de Bakú son buenos, este sábado le tocó repetir el único malo que tenía.

Y es que el año pasado, en Bakú, fue su segunda carrera en la Fórmula 1 con Williams, y más allá de terminar octavo en el Gran Premio, el sábado se había accidentado en la clasificación, chocando su FW46 en la curva 4. Exactamente en ese mismo lugar, este sábado, volvió a golpearse aunque ahora con el A525.

El accidente de Colapinto en Bakú 2024

Tweet placeholder

El accidente de Colapinto en Bakú 2025

Tweet placeholder

En ambos casos perdió el auto de atrás, aunque por sus declaraciones luego de lo sucedido este sábado, mucho tuvo que ver el viento y las fuertes ráfagas que complicaron a todos los pilotos en la clasificación. De hecho, la del Gran Premio de Azerbaiyán 2025 pasó la historia como la clasificación con más banderas rojas en la historia de la Fórmula 1.

En total fueron seis banderas rojas en Bakú: Alex Albon, Nico Hülkenberg y Franco Colapinto en Q1, Ollie Bearman en Q2, y para la Q3 fueron Charles Leclerc y Oscar Piastri quienes provocaron la detención de la prueba.

Publicidad

Ahora quedará esperar a la prueba del domingo y ver si Franco Colapinto también logra repetir aquel histórico domingo del 14 de septiembre de 2024 en el que sumó sus primeros puntos en la Fórmula 1 con Williams, pero en esta ocasión con Alpine.

Cómo ver el Gran Premio de Azerbaiyán de la F1 2025

El Gran Premio de Azerbaiyán estará disponible por Disney+ Premium, que transmitirá las cinco pruebas del fin de semana. Hasta el 27 de septiembre Disney+ ofrece un importante descuento para nuevos suscriptores en la región. En Argentina, el descuento es de $3999 para el plan standard y $7299 para el plan premium.

germán celsan
Germán Celsan

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Subiabre y Leonel Jaime rechazaron renovar su contrato con River y no jugarán ante Atlético Tucumán

jpasman
toti pasman

"River fue frío, helado como la Cordillera de los Andes, no estuvo a la altura y tiene un pie afuera de la Copa Libertadores"

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
Franco Colapinto sobre su accidente en Bakú: “Prefiero chocar yendo rápido que ir lento y no chocar”
FÓRMULA 1

Franco Colapinto sobre su accidente en Bakú: “Prefiero chocar yendo rápido que ir lento y no chocar”

La reacción de Flavio Briatore luego del accidente de Franco Colapinto en el GP de Bakú
FÓRMULA 1

La reacción de Flavio Briatore luego del accidente de Franco Colapinto en el GP de Bakú

Choque de Colapinto, seis banderas rojas y pole para Verstappen: así fue la accidentada clasificación de la Fórmula 1 en Bakú
FÓRMULA 1

Choque de Colapinto, seis banderas rojas y pole para Verstappen: así fue la accidentada clasificación de la Fórmula 1 en Bakú

Lamine Yamal recibió un inesperado guiño que lo acerca a ganar el Balón de Oro
Fútbol europeo

Lamine Yamal recibió un inesperado guiño que lo acerca a ganar el Balón de Oro

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo