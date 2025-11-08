Pese al accidente y a la floja clasificación, el inesperado guiño de Steve Nielsen, jefe de Alpine, para Franco Colapinto

El sábado del Gran Premio de Brasil fue una jornada de resultados dispares para Alpine. Mientras Pierre Gasly sumó puntos al terminar octavo en la Sprint y largará noveno en la carrera del domingo, Franco Colapinto protagonizaba un fuerte accidente que obligó al equipo a una reconstrucción del monoplaza para la clasificación, donde quedó eliminado en Q1. Sin embargo, los altibajos sufridos no le hicieron perder el optimismo a Steve Nielsen.

Contra todo pronóstico, el director general de Alpine aprovechó la jornada para destacar, paradójicamente, un hecho que le generó un gran orgullo y que involucra directamente al joven argentino. El “guiño” del ingeniero británico no fue por el desempeño de Colapinto en pista, donde se aseguró largar 18° en la carrera principal, sino por la lección de resiliencia que dejó la situación.

Nielsen destacó el trabajo de los mecánicos, quienes lograron reparar el monoplaza A525 de Colapinto a contrarreloj para la clasificación. “Lo que más me satisface es cómo ha reaccionado el equipo para que el coche de Franco pudiera volver a la pista tan rápido para la clasificación“, afirmó en la gacetilla de prensa de la escudería.

Y siguió: “Gran parte de su arduo trabajo pasa desapercibido, pero se pusieron manos a la obra de inmediato y básicamente reconstruyeron el coche por completo en el breve intervalo entre sesiones, algo que no todos los equipos lograron“. En esa línea, el directivo no se olvidó de la influencia de Colapinto en esa secuencia y cerró su reconocimiento con un mensaje dirigido al argentino: “Sé que Franco estaba muy agradecido y dio las gracias a todos los miembros del equipo”.

El momento en el que Colapinto abandona su monoplaza, destruido, tras chocar en la Sprint (Getty Images).

La respuesta de Nielsen al rendimiento de Colapinto en la clasificación

La magnitud del daño que sufrió el monoplaza del argentino obligó a modificar el chasis y otros elementos, lo que se notó en la qualy. Consciente del impacto que eso conlleva, Nielsen reconoció el problema: “Con todos los cambios, Franco no se sentía tan cómodo en el coche, así que tenemos que trabajar un poco durante la noche para ver qué mejoras podemos hacer”.

Vale recordar que el choque se produjo en la octava vuelta, cuando el pilarense se despistó tras morder un charco de agua e impactó contra los muros. “Fue una lástima, ya que estábamos teniendo unas buenas batallas y parecíamos bastante competitivos“, comentó Colapinto sobre el impacto en un sector contra el que también impactaron Oscar Piastri y Nico Hülkenberg. Ahora, con Colapinto largando 18 y Gasly haciéndolo noveno, el desafío de Alpine es que ambos puedan consolidar un buen resultado en la carrera principal.

