La ex figura de la Fórmula 1 que disparó contra Colapinto y su entorno tras su choque en el GP de Brasil: “No creo que sea lo adecuado”

La emoción que supo generar Franco Colapinto en el inicio del fin de semana en Interlagos no pudo extenderse dentro de la pista. El argentino tuvo un duro sábado en el Gran Premio de Brasil y su rendimiento tuvo un eco inmediato en el paddock. Aunque, a diferencia de la tendencia que se venía dando, esta vez no fue por una cuestión positiva: la ex figura de la Fórmula 1, Frank Montagny, criticó públicamente al argentino, sin apuntar a lo hecho con el coche.

El francés, que supo competir en 2006 con Super Aguri, pero obtuvo sus mayores logros los consiguió en sport prototipos (ganó Petit Le Mans y consiguió podios en las 24 Horas de Le Mans), puso en tela de juicio que Colapinto se haya disfrazado para un evento con los fanáticos horas antes de la Sprint del GP de Brasil, sugiriendo que esto podría haber afectado su concentración.

“Cuestiono el entorno de Colapinto“, comenzó el francés, dejando en claro que su análisis se dirigía fuera de la pista. Y, como comentarista para Sport+, disparó: “Sabiendo que una hora antes de la carrera se vio obligado a disfrazarse para mezclarse con los aficionados en las gradas y dar espectáculo, y teniendo en cuenta que la F1 conlleva mucha presión y exige mucha preparación, no creo que esta sea la estrategia adecuada para un joven piloto“.

Franck Montagny, ex piloto de F1 que fue duro con Colapinto (Getty Images).

La dura crítica se enmarca en un sábado complicado para el argentino, que comenzó con un evento viral: Colapinto se infiltró en la fan zone vestido de seguridad privada, con bigote falso y peluca, pasando desapercibido entre sus propios seguidores. La escena, que terminó con el piloto revelando su identidad en el escenario ante la euforia del público, se dio en una jornada que ya venía cargada de emoción por su reciente confirmación en Alpine para 2026, pero que evidentemente no fue del agrado de Montagny.

El análisis de Colapinto a un duro sábado en Brasil

Fue un día negro en lo deportivo. En la Sprint, Colapinto se despistó después de apenas ocho vueltas e impactó contra los muros de contención, viéndose obligado a abandonar prematuramente. Sobre el accidente, el argentino lamentó: “Una pena, todavía no entiendo bien por qué perdí el auto. Había un poco de agua y de una vuelta a otra perdí mucho grip. Hay que entender y ojalá que puedan arreglar el auto“.

El choque obligó a los mecánicos de Alpine a una reparación a contrarreloj para la clasificación a la carrera, ya que el monoplaza quedó visiblemente averiado. Tras el arduo trabajo en el box, el argentino volvió a pista y quedó eliminado en la Q1 y este domingo largará 18°.

De todas formas, Colapinto reconoció que el vehículo no estaba en su mejor forma: “Cambiamos el auto entero y no estaba rápido. Cuando cambiás el chasis hay un par de cosas que hay que revisar. No iba a andar rápido hoy, fue una pena. Es un día duro para el equipo, pero estoy muy agradecido de que hayan puesto el auto en pista“. Ahora, el joven argentino deberá enfrentar ahora el Gran Premio principal desde el fondo, con la misión de demostrar que su foco está en el rendimiento.

Datos clave