Ganó campeonatos de la Fórmula 1 con Verstappen y Vettel y podría acompañar a Colapinto a partir del 2026

Este lunes se hizo oficial la salida de Christian Horner de Red Bull Racing tras 20 años y una era llena de éxitos con la escudería. El británico había sido destituido de sus funciones como jefe de equipo en julio, pero recién ayer fue despedido, con un resarcimiento de 70 millones de dólares, por los años trabajados y por lo que restaba de su contrato.

Todo indica que Christian Horner ahora se tomará un tiempo para descansar, unas necesarias vacaciones tras dos décadas siendo el encargado de absolutamente todo en Red Bull. Ahora, cuando vuelva, hay indicios de que podría hacerlo con Alpine, donde hoy Pierre Gasly y Franco Colapinto -además de un mejor auto- necesitan un líder de esas características.

De todas formas, Horner no puede aceptar un nuevo trabajo en la Fórmula 1 hasta el segundo trimestre del 2026. Es decir, hasta abril del próximo año. Mientras tanto, Steve Nielsen, recientemente incorporado a la escudería, tomará el mando que quedó acéfalo tras la salida de Oliver Oakes en mayo, rol Flavio Briatore agregó a sus funciones transitoriamente.

Christian Horner fue, durante varios años, el líder de una de las escuderías top de la F1. (Getty)

Qué podría pasar si Christian Horner se une a Alpine en 2026

Sin lugar a dudas, una llegada de Christian Horner a Alpine vería al británico tomar un rol de Jefe de Equipo, ese con el que ganó ocho campeonatos de pilotos en Red Bull (cuatro de Sebastian Vettel y cuatro de Max Verstappen) y seis campeonatos de constructores. Ahora bien, su perfil podría complementarse tanto con los de Steve Nielsen como los de Flavio Briatore.

Steve Nielsen y Flavio Briatore son hoy por hoy los directores de Alpine. (Getty)

Publicidad

Publicidad

Una eventual llegada de Horner a la escudería con base en Enstone lo vería ocuparse de la dirección general, estrategia a largo plazo y relación con inversores y prensa. Todas tareas del rol de un Jefe de Equipo, que tan bien realizó durante estos años.

Nielsen, otro experimentado de la F1, podría quedar como su mano derecha, en un rol de Director Deportivo o Director de Operaciones, enfocado en el funcionamiento diario del equipo en el circuito, gestionando la estrategia, la logística y la comunicación entre los ingenieros y los pilotos.

Briatore, por su parte, seguiría siendo una de las caras visibles de Alpine, enfocado en la imagen del equipo y en la visión a futuro, con la captación de talentos, entre otras cosas.

Publicidad

Publicidad

Colapinto y Gasly se beneficiarían de una mejor estructura en Alpine. (Getty)

En definitiva, una llegada de Christian Horner a Alpine, podría dejar como resultado un escenario muy favorable para la escudería, fortalecer la estructura de la misma y llevarla al siguiente nivel. Todos aspectos que, de darse de esta forma, ayudarían a Gasly y Colapinto a rendir mejor cada fin de semana.