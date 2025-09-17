La sorpresiva confesión de Briatore que revela quién estuvo cerca de quedarse con el asiento de Colapinto para 2026: “Me llamó”

Mientras la temporada 2026 de Fórmula 1 cuenta con la mayoría de los pilotos confirmados, una de las grandes incógnitas sigue siendo Alpine y su segundo asiento, actualmente ocupado por Franco Colapinto. El argentino aparece como uno de los máximos candidatos a hacerse con el lugar, pero por el momento su futuro no deja de ser un misterio. Entre rumores y especulaciones, nombres de pilotos de renombre como competidores se barajaron por semanas. Y Flavio Briatore rompió el silencio para confirmar el interés por uno de ellos.

Se trata de Checo Pérez. El piloto mexicano, ex Red Bull, supo ser uno de los primeros mencionado como opción para Alpine antes de que finalmente sellara su acuerdo con Cadillac para 2026. Ahora, ya sabiendo que su vínculo con la escudería francesa será como rivales dentro de la pista, el propio Briatore confirmó que supo existir contacto entre ambos.

“Pérez me llamó, me preguntó cuáles eran nuestros planes, pero al mismo tiempo me dijo que estaba cerca de llegar a un acuerdo con Cadillac. No pude ofrecerle nada en ese momento”, explicó el italiano a Auto Motor und Sport.

Briatore y Checho Pérez en 2024, una charla que se repetiría telefónicamente al año siguiente (Getty Images).

En paralelo, Valtteri Bottas, el otro piloto que arregló su llegada a Cadillac, también fue señalado como posible sustituto, aunque Briatore descartó un supuesto interés. “Nunca hablé con Bottas sobre 2026. Creo que los rumores de que podía llegar a Alpine lo ayudaron a firmar con Cadillac”, aseguró. Lo cierto es que es un hecho que Pérez y Bottas ya no son una amenaza para el asiento de Colapinto.

Por su parte,el equipo con sede en Enstone ya confirmó que Pierre Gasly continuará en la escudería la próxima temporada, con un vínculo extendido hasta 2028. Así, la atención absoluta de los altos cargos se centra únicamente en definir quién ocupará el segundo monoplaza, decisión que, según Briatore, será anunciada a fines de octubre.

Los actuales competidores de Colapinto por el segundo asiento de Alpine

Según confirmó el propio Briatore, la decisión sobre el compañero de Gasly para el año que viene saldrá de las entrañas de Alpine. “Valoramos a pilotos con experiencia en Fórmula 1. Vamos a ver qué pasa. Vamos a observar cómo rinden los jóvenes talentos en lo que queda de la temporada: Franco Colapinto, Paul Aron y también volveremos a probar a Jack Doohan“, aseguró el italiano.

Franco Colapinto, con la ilusión de mantener su asiento en Alpine para 2026 (Getty Images).

Además, reconoció: “La prioridad número uno fue extender el contrato con Pierre Gasly hasta 2028. Lo hemos logrado. Pierre es para nosotros un activo de enorme valor en un momento que no es sencillo. Si le das un auto en el que confíe, es tan rápido como los mejores”.

Mientras tanto, el argentino continúa concentrado en la temporada actual. Su próxima parada será Azerbaiyán, este fin de semana. Se trata de un circuito que le trae buenos recuerdos, ya que fue donde consiguió sus primeros puntos en la Máxima al obtener un octavo puesto con Williams durante la temporada pasada.

Cómo ver el Gran Premio de Azerbaiyán de la F1 2025

El Gran Premio de Azerbaiyán estará disponible por Disney+ Premium, que transmitirá las cinco pruebas del fin de semana. Hasta el 27 de septiembre Disney+ ofrece un importante descuento para nuevos suscriptores en la región. En Argentina, el descuento es de $3999 para el plan standard y $7299 para el plan premium.

