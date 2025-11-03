La trama secreta de la visita de Flavio Briatore a Argentina para cerrar la continuidad de Colapinto en Alpine y en la Fórmula 1

La noticia que mantiene en vilo a todos es el inminente anuncio de que Franco Colapinto continuará en la Fórmula 1 durante la temporada del 2026. En ese sentido y para llegar a un acuerdo contractual, se conoció que Flavio Briatore realizó un viaje más que especial en los últimos días para así empezar a ultimar detalles de lo que será la continuidad del piloto argentino en Alpine.

Este fin de semana se llevará a cabo el Gran Premio de Brasil, pero el hecho data de hace varios días atrás, más precisamente entre el desarrollo del GP de Estados Unidos y el de México. Para entender más a detalle, se realizó después de aquella recordada rebeldía en la que el bonaerense hizo una maniobra en la última vuelta para superar a Pierre Gasly, pese al pedido de la escudería.

Lo cierto es que, según informó el medio francés L’Auto-Journal, Briatore viajó a Argentina hace dos semanas para reunirse con los sponsors de Colapinto. Con el claro objetivo de limar las últimas diferencias en las negociaciones, el italiano se juntó con empresas que apoyan económicamente a Franco y son fundamentales para que se mantenga como piloto titular durante 2026.

Flavio Briatore y Franco Colapinto, integrantes de Alpine en la Fórmula 1.

Una de las marcas relevantes es Mercado Libre, que es la que más ligada al corredor está y además cuenta con un lugar importante en el monoplaza del equipo francés. Lo que aún no se sabe con exactitud es si el acuerdo es por una o dos temporadas, pero es un hecho que que Colapinto será piloto titular de Alpine la próxima temporada y así estará a cargo del nuevo A526.

Sin embargo, hay que tener en cuenta un detalle no menor. El nuevo CEO de Renault, François Provost, junto a otro importante grupo de directivos importantes, pretender correr a Briatore como principal asesor ejecutivo de Alpine en la Fórmula 1, que a partir de 2026 dejará de utilizar el motor de dicha marca y pasará a portar los fabricados por Mercedes Benz en sus autos.

En definitiva, Briatore se reunió con los patrocinios más relevantes que tiene Colapinto para ultimar detalles de su renovación con la escudería francesa dentro de la categoría. De esta manera, se puede adelantar que el argentino será uno de los 22 pilotos titulares -porque se añade un nuevo equipo- cuando comience la próxima temporada de la Fórmula 1 a principios del año que viene.

Franco Colapinto, piloto argentino de Alpine en la Fórmula 1.

Cuándo corre Franco Colapinto en la Fórmula 1

En el Autódromo José Carlos Pace, más conocido como Interlagos, se llevará a cabo el Gran Premio de Brasil en una nueva fecha de la Fórmula 1. Los próximos 7, 8 y 9 de noviembre las 10 escuderías se volverán a enfrentar sobre la pista en medio de un final de temporada electrizante para la tabla de posiciones. Allí, Franco Colapinto dirá presente para representar a Alpine una vez más.

