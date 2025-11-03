Era una de las grandes leyendas del fútbol argentino, considerado ídolo en Vélez y Talleres de Córdoba, pero se acaba de dar a conocer la triste noticia: falleció Daniel Willington. A sus 83 años de edad, murió el mítico jugador que marcó un antes y un después en el deporte del país, dejando una pérdida enorme en todo el ambiente, que quedó sumamente consternado por la novedad.

Nacido el 1° de septiembre de 1942 en la Ciudad de Santa Fe pero históricamente ligado a Córdoba, dejó una huella imborrable en el Fortín y en los Matadores. Era el típico ’10’ armador clásico que tantos años dominó el fútbol argentino, con un juego muy vistoso y elegante, pero sobre todas las cosas un jugador de mucha jerarquía y capaz de convertir golazos como si fuese cotidiano.

Lamentablemente, este lunes se conoció el triste fallecimiento de Willington a sus 83 años, mientras estaba internado en el Hospital Cardiológico de Córdoba, según informan desde la provincia. De esta manera, el deporte nacional está notablemente dolorido por esta pérdida y atraviesa un momento de luto por el paso a la eternidad de un hombre muy idolatrado en el país.

Tweet placeholder

El Daniel debutó en Talleres a sus 16 años en 1958 y solo duró dos años. Una vez en Vélez, se quedó durante 9 temporadas consecutivas y se convirtió en ídolo absoluto. Además, fue fundamental en el primer título del Fortín en toda su historia, que fue el Nacional de 1968. Así, fue cómo empezó a ganarse el cariño de ambas instituciones emblemáticas en el fútbol argentino.

Tras su salida en 1971, tuvo tres breves pasos por Deportivo Veracruz de México, Huracán e Instituto, en 1973 regresó a Talleres para continuar su legado durante otros dos años. Allí, Willington marcó uno de goles más recordados del club, ya que fue en el clásico ante Belgrano y se trata de un tiro libre de 40 metros de distancia que dejó boquiabiertos a todos los presentes en el lugar.

Publicidad

Publicidad

Pero hubo un partido que lo enalteció aún más. Después de enfrentar al mítico Santos de aquellos años, Pelé afirmó: “El Daniel es el mejor jugador del mundo”. Esta contundente declaración de uno de los futbolistas más destacados de todos los tiempos, sorprendió a absolutamente todos ya que se trataba de una afirmación tan tajante que no dio lugar a dudas al respecto.

Daniel Willigton y Pelé, leyendas del fútbol sudamericano. (Club Talleres)

Finalmente, volvió a Vélez para retirarse como futbolista profesional y agrandar aún más su nombre en 1978. Años después, fue director técnico del Fortín entre 1988 y 1989, mientras que en Talleres tuvo cuatro ciclos: 1983, 1990, 1994 y 2005. Por si quedaban dudas de su cariño a ambos equipos, los representó como jugador y luego como entrenador del plantel profesional.

Publicidad

Publicidad

Fue campeón con la Selección Argentina al consagrarse en la Copa de las Naciones de 1964, aunque no tuvo el mismo desempeño que sí consiguió a nivel clubes. Sin embargo, le alcanzó para conquistar un título con la Mayor y quedar en la historia grande. En cuanto a los equipos, se convirtió en una verdadera leyenda y se ganó el elogió de Pelé, ni más ni menos…

El homenaje de Talleres a Willington en 2022

Tweet placeholder