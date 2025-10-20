El contundente respaldo del hijo de Briatore a Colapinto en medio de su polémica con Alpine en la Fórmula 1

Aunque los Alpine volvieron a tener un decepcionante rendimiento en el Gran Premio de Estados Unidos, los fanáticos de Franco Colapinto aún celebran su maniobra sobre el final. Contra la orden del equipo, el argentino sobrepasó a Pierre Gasly y dio que hablar en la Fórmula 1.

A dos vueltas del final, el de Pilar llevaba mejor ritmo que su compañero de equipo en el fondo de la parrilla. Sin embargo, y aunque Gabriel Bortoleto lo atacaba, su ingeniero le comunicó la orden de la escudería: “Mantengan posiciones”.

Colapinto se indignó por radio, algo que escuchó todo el planeta, y en la primera curva del Circuito de las Américas atacó a Gasly, que no pudo contener su adelanto. Así, el argentino volvió a superar al francés, el piloto número uno de la escudería, pero generó ‘decepción’ en la escudería, tal como comunicó Steve Nielsen, jefe del equipo.

A la espera de la reunión del martes, que será puertas adentro y resolverán esta fricción de forma interna, personalidades alrededor de la Fórmula 1 se manifestaron mayormente a favor de Colapinto. Uno de ellos fue el hijo de Flavio Briatore, Falco.

El joven, cercano a Franco desde su llegada a Alpine, le dio ‘me gusta’ a una publicación de la Fórmula 1 sobre el adelantamiento del argentino a Gasly, respaldando así su decisión de desobedecer a los ingenieros.

El ‘like’ de Falco Briatore al adelantamiento de Colapinto. (Foto: Instagram)

Falco viaja frecuentemente con Briatore a cada uno de los circuitos y, a menudo, se muestra con Colapinto en el paddock. Incluso, ha posteado fotos junto al argentino de vacaciones haciendo actividades deportivas en los fines de semana libres de carrera.

Tabla del Campeonato de Pilotos 2025

Oscar Piastri (McLaren) – 346 Lando Norris (McLaren) – 332 Max Verstappen (Red Bull) – 306 George Russell (Mercedes) – 251 Charles Leclerc (Ferrari) – 192 Lewis Hamilton (Ferrari) – 142 Kimi Antonelli (Mercedes) – 89 Alex Albon (Williams) – 73 Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 41 Isack Hadjar (Racing Bulls) – 39 Carlos Sainz (Williams) – 38 Fernando Alonso (Aston Martin) – 37 Lance Stroll (Aston Martin) – 32 Liam Lawson (Racing Bulls) – 30 Esteban Ocon (Haas) – 28 Yuki Tsunoda (Red Bull) – 28 Oliver Bearman (Haas) – 20 Pierre Gasly (Alpine) – 20 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 18 Franco Colapinto (Alpine) – 0 Jack Doohan (Alpine) – 0

Tabla del Campeonato de Constructores 2025

McLaren – 678 | CAMPEÓN Mercedes – 341 Ferrari – 334 Red Bull Racing – 331 Williams – 111 Racing Bulls – 72 Aston Martin – 69 Kick Sauber – 59 Haas – 48 Alpine – 20

