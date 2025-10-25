Los Alpine sufren en México: Gasly y Colapinto quedaron 18 y 19 en la última tanda libre previo a la clasificación

El segundo día de actividad en el Autódromo Hermanos Rodríguez tiene como sesión destacada la clasificación, pero previo a ello se llevó a cabo la última tanda de entrenamientos libres del Gran Premio de México. Para Franco Colapinto fue una tanda sin mayores incidentes, aunque el Alpine volvió a estar lejos en el ritmo y su mejor vuelta le valió para ubicarse en el puesto 19.

Y es que mientras los McLaren, las Ferrari, los Mercedes y Verstappen con su Red Bull empujaron por la vuelta rápida, los Alpine se tuvieron que esforzar para estar a menos de dos segundos del tiempo de Lando Norris. Entre Gasly y Colapinto hubo poco más de una décima de diferencia, pero quedaron a 1,7 y 1,9 segundos de la punta, respectivamente.

Más de 30 vueltas en la última tanda libre para Colapinto, pero un rendimiento pobre de Alpine. (Getty)

Si bien cerrar una vuelta rápida en México es complicado por el tráfico, Colapinto se vio obligado a hacer un último intento con segundos restantes en la tanda, y finalmente se quedó con un tiempo de 1:18.581s, que le permitió salir del último lugar, que le terminó correspondiendo a Fernando Alonso. En cualquier caso, las sensaciones no son buenas de cara a la clasificación.

Los mejores tiempos de la FP3 del GP de México

Lando Norris (McLaren) – 1:16.633 (Líder) Lewis Hamilton (Ferrari) – 1:16.978 (+0.345) George Russell (Mercedes) – 1:17.145 (+0.512) Charles Leclerc (Ferrari) – 1:17.199 (+0.566) Oscar Piastri (McLaren) – 1:17.232 (+0.599) Max Verstappen (Red Bull) – 1:17.242 (+0.609) Kimi Antonelli (Mercedes) – 1:17.253 (+0.620) Isack Hadjar (Racing Bulls) – 1:17.396 (+0.763) Yuki Tsunoda (Red Bull) – 1:17.415 (+0.782) Gabriel Bortoleto (Stake) – 1:17.526 (+0.893) Liam Lawson (Racing Bulls) – 1:17.552 (+0.919) Esteban Ocon (Haas) – 1:17.574 (+0.941) Lance Stroll (Aston Martin) – 1:17.598 (+0.965) Nico Hulkenberg (Stake) – 1:17.664 (+1.031) Carlos Sainz (Williams) – 1:17.801 (+1.168) Alexander Albon (Williams) – 1:17.994 (+1.361) Oliver Bearman (Haas) – 1:18.046 (+1.413) Pierre Gasly (Alpine) – 1:18.412 (+1.779) Franco Colapinto (Alpine) – 1:18.581 (+1.948) Fernando Alonso (Aston Martin) – 1:18.611 (+1.978)

Cronograma del Gran Premio

Viernes 24 de octubre

Entrenamientos Libres 1 : 15:30hs

Entrenamientos Libres 2: 19:00hs

Sábado 25 de octubre

Entrenamientos Libres 3 : 14:30hs

Clasificación: 18:00hs

Domingo 26 de octubre

Gran Premio de México: 17:00hs

