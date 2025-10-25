Es tendencia:
Los Alpine sufren en México: Gasly y Colapinto quedaron 18 y 19 en la última tanda libre previo a la clasificación

El argentino completó sin incidentes la última prueba libre previa a la clasificación, pero Alpine mostró no tener el ritmo.

Por Germán Celsan

El segundo día de actividad en el Autódromo Hermanos Rodríguez tiene como sesión destacada la clasificación, pero previo a ello se llevó a cabo la última tanda de entrenamientos libres del Gran Premio de México. Para Franco Colapinto fue una tanda sin mayores incidentes, aunque el Alpine volvió a estar lejos en el ritmo y su mejor vuelta le valió para ubicarse en el puesto 19.

Puedes ver todo el Gran Premio de México de la Fórmula 1 por Disney+

Y es que mientras los McLaren, las Ferrari, los Mercedes y Verstappen con su Red Bull empujaron por la vuelta rápida, los Alpine se tuvieron que esforzar para estar a menos de dos segundos del tiempo de Lando Norris. Entre Gasly y Colapinto hubo poco más de una décima de diferencia, pero quedaron a 1,7 y 1,9 segundos de la punta, respectivamente.

Si bien cerrar una vuelta rápida en México es complicado por el tráfico, Colapinto se vio obligado a hacer un último intento con segundos restantes en la tanda, y finalmente se quedó con un tiempo de 1:18.581s, que le permitió salir del último lugar, que le terminó correspondiendo a Fernando Alonso. En cualquier caso, las sensaciones no son buenas de cara a la clasificación.

Los mejores tiempos de la FP3 del GP de México

  1. Lando Norris (McLaren) – 1:16.633 (Líder)
  2. Lewis Hamilton (Ferrari) – 1:16.978 (+0.345)
  3. George Russell (Mercedes) – 1:17.145 (+0.512)
  4. Charles Leclerc (Ferrari) – 1:17.199 (+0.566)
  5. Oscar Piastri (McLaren) – 1:17.232 (+0.599)
  6. Max Verstappen (Red Bull) – 1:17.242 (+0.609)
  7. Kimi Antonelli (Mercedes) – 1:17.253 (+0.620)
  8. Isack Hadjar (Racing Bulls) – 1:17.396 (+0.763)
  9. Yuki Tsunoda (Red Bull) – 1:17.415 (+0.782)
  10. Gabriel Bortoleto (Stake) – 1:17.526 (+0.893)
  11. Liam Lawson (Racing Bulls) – 1:17.552 (+0.919)
  12. Esteban Ocon (Haas) – 1:17.574 (+0.941)
  13. Lance Stroll (Aston Martin) – 1:17.598 (+0.965)
  14. Nico Hulkenberg (Stake) – 1:17.664 (+1.031)
  15. Carlos Sainz (Williams) – 1:17.801 (+1.168)
  16. Alexander Albon (Williams) – 1:17.994 (+1.361)
  17. Oliver Bearman (Haas) – 1:18.046 (+1.413)
  18. Pierre Gasly (Alpine) – 1:18.412 (+1.779)
  19. Franco Colapinto (Alpine) – 1:18.581 (+1.948)
  20. Fernando Alonso (Aston Martin) – 1:18.611 (+1.978)

Cronograma del Gran Premio

Viernes 24 de octubre

  • Entrenamientos Libres 1: 15:30hs
  • Entrenamientos Libres 2: 19:00hs
Sábado 25 de octubre

  • Entrenamientos Libres 3: 14:30hs
  • Clasificación: 18:00hs

Domingo 26 de octubre

  • Gran Premio de México: 17:00hs

En síntesis

  • Franco Colapinto finalizó la última tanda de entrenamientos libres en el puesto 19 con Alpine.
  • El mejor tiempo de Franco Colapinto fue 1:18.581s en el Gran Premio de México.
  • El tiempo de Franco Colapinto quedó a 1,9 segundos del líder, Lando Norris
germán celsan
Germán Celsan

