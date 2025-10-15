En el medio de la incertidumbre por el futuro de Franco Colapinto, se confirmaron dos de los seis asientos que estaban vacantes para la temporada 2026. A primera hora del jueves, la Fórmula 1 confirmó que tanto George Russell como Andrea Kimi Antonelli continuarán corriendo para Mercedes.

Luego de confirmarse la continuidad de Max Verstappen en Red Bull, la escudería alemana se tomó unas cuantas semanas para ratificar a sus dos pilotos actuales, aunque ya era un secreto a voces. “Confirmar nuestra alineación siempre fue cuestión de tiempo, no de si lo haríamos“, aseguró Toto Wolff, director del equipo.

La permanencia de Russell en Mercedes no era un interrogante, pero sí era el caso del joven italiano, que no pasa por su mejor momento en la temporada. “Estoy muy emocionado de seguir en el equipo. He aprendido muchísimo en mi primera temporada en la F1, tanto en los buenos momentos como en los más desafiantes“, exteriorizó el chico de 19 años.

A través de su sitio web oficial, la Fórmula 1 aseguró que “Franco Colapinto es el favorito para conservar su asiento en Alpine“. Sin embargo, desde el equipo francés no se apresuran en hacer el anuncio oficial. Mientras tanto, el argentino seguirá buscando sus primeros puntos en la temporada.

Parrilla de la Fórmula 1 2026

McLaren: Lando Norris / Oscar Piastri

Lando Norris / Oscar Piastri Ferrari: Charles Leclerc / Lewis Hamilton

Charles Leclerc / Lewis Hamilton Red Bull: Max Verstappen / A CONFIRMAR

Max Verstappen / Mercedes: George Russell / Andrea Kimi Antonelli

George Russell / Andrea Kimi Antonelli Aston Martin: Fernando Alonso / Lance Stroll

Fernando Alonso / Lance Stroll Haas: Oliver Bearman / Esteban Ocon

Oliver Bearman / Esteban Ocon Alpine: Pierre Gasly / A CONFIRMAR

Pierre Gasly / Racing Bulls: A CONFIRMAR

Williams: Alex Albon / Carlos Sainz

Alex Albon / Carlos Sainz Cadillac: Valtteri Bottas / Sergio Pérez

Valtteri Bottas / Sergio Pérez Audi: Nico Hülkenberg / Gabriel Bortoleto

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

Después de hacer varias escalas en Europa y posteriormente en Asia, la Fórmula 1 regresa al continente americano. En el fin de semana del 17, 18 y 19 de octubre se lleva a cabo el Gran Premio de Estados Unidos en el Circuito de las Américas. Allí, Franco Colapinto entrará en acción en un momento clave para definir su futuro en la categoría y en Alpine como compañero de Pierre Gasly. La carrera del domingo será a las 16 (hora de Argentina) y se podrá ver por Disney+.

Calendario restante de la temporada 2025 de la Fórmula 1

Gran Premio de Estados Unidos – Austin – 19 de octubre

Gran Premio de la Ciudad de México – Ciudad de México – 26 de octubre

Gran Premio de Brasil – Interlagos – 9 de noviembre

Gran Premio de Las Vegas – Las Vegas – 22 de noviembre

Gran Premio de Qatar – Losail – 30 de noviembre

Gran Premio de Abu Dabi – Yas Marina – 7 de diciembre

