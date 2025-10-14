Es rival de Colapinto en la Fórmula 1 y consternó con una cruda revelación sobre su infancia: “Se burlaban de mí porque no tenía casa”

Luego de un fin de semana de descanso, la Fórmula 1 se reinicia esta semana con la disputa del Gran Premio de Estados Unidos. En el Circuito de las Américas de Austin, Franco Colapinto intentará sumar sus primeros puntos de la temporada a bordo del Alpine A525.

El piloto argentino mostró buenos rendimientos a lo largo de la campaña, superando por momentos a su compañero Pierre Gasly, y está cerca de ganarse la continuidad en la máxima categoría. A base de esfuerzos y sacrificios, el de Pilar busca afianzarse en la Fórmula 1 y Esteban Ocon, quien ocupó su asiento en la última temporada, tuvo una historia similar.

En una entrevista con Legend, el actual piloto de Haas relató vivencias de su infancia en las que retratan el compromiso de su familia por ayudarlo a cumplir su sueño. Para su desarrollo en karting, sus padres vendieron la casa y un taller que tenían.

El automovilismo precisa de un importante desarrollo económico y, aunque varios de los pilotos de la Fórmula 1 nacieron en un ambiente en el que eso no era problema, muchos otros debieron buscar alternativas para alcanzar los objetivos y conseguir horas en las pistas.

Por ello, su familia pasó una etapa en casa rodante, algo que le generó burlas en el colegio. “Volvía de las carreras el domingo y dormía frente a la escuela. Muchos me decían: ‘Eres un gitano, ¿qué haces aquí?’. Tengo un gran respeto por la comunidad itinerante, ellos nos vendieron la caravana”, explicó Ocon.

“El director me dijo: ‘Este es un deporte de ricos, no tiene sentido que sigas’. Bueno, señor, gracias por arruinar mis sueños, pero lo logré”, continuó el francés, que llegó a lo más alto a lo que un piloto de carreras puede aspirar.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, empuja a los jóvenes a no dejar de lado los estudios al momento de pelear por su pasión: “No recomiendo a ningún joven hacer lo que hicimos. La escuela es muy importante. Hay que estudiar, porque nunca se sabe lo que vendrá”.

A qué hora se corre el GP de Estados Unidos

Al no haber carrera este fin de semana, la Fórmula 1 reanudará su campeonato el próximo 19 de octubre. Cabe recordar que Austin contará con carrera sprint, lo que significa que habrá solo una práctica libre. Teniendo en cuenta la zona horaria, esta vez todo se llevará a cabo durante la tarde de Argentina.

Práctica libre 1: viernes 17 de octubre 14:30

Clasificación sprint: viernes 17 de octubre 18:30

Carrera sprint: sábado 18 de octubre 14:00

Clasificación: sábado 18 de octubre 18:00

Carrera: domingo 19 de octubre 16:00

Publicidad

Publicidad

Calendario completo de la temporada 2025 de la Fórmula 1

Gran Premio de Estados Unidos – Austin – 19 de octubre

Gran Premio de la Ciudad de México – Ciudad de México – 26 de octubre

Gran Premio de Brasil – Interlagos – 9 de noviembre

Gran Premio de Las Vegas – Las Vegas – 22 de noviembre

Gran Premio de Qatar – Losail – 30 de noviembre

Gran Premio de Abu Dabi – Yas Marina – 7 de diciembre

ver también Corrió en Williams antes que Colapinto, ayudó al primer título de Verstappen y se alejó de la F1 para graduarse como universitario