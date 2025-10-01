Se lamenta Colapinto: pudo ser su nuevo equipo en la Fórmula 1 y hoy es la gran sorpresa de la temporada

De cara al Gran Premio de Singapur, Franco Colapinto se juega su continuidad en la próxima temporada de la Fórmula 1. El piloto de Pilar acumula buenos rendimientos a bordo del Alpine, igualando e incluso superando a su compañero Pierre Gasly en varios tramos de la campaña.

Pero lo cierto es que aún no se aseguró su presencia en el 2026. Flavio Briatore admitió que la escudería francesa aún no definió quién ocupará esa segunda butaca y que el argentino junto a Paul Aron son los grandes candidatos a quedársela.

En ese contexto, Colapinto se encuentra en una situación muy similar a la que vivió sobre el final del 2024. En aquel entonces, el argentino tuvo buenas actuaciones con Williams, que ya había fichado a Carlos Sainz para acompañar a Alex Albon.

Aunque tenía la opción de quedarse como piloto de reserva en la escudería liderada por James Vowles, a Colapinto se le abrieron otros frentes para volver a correr en 2025. Si bien Alpine consiguió tenerlo, Kick Sauber fue uno de los equipos para los que sonó más fuerte por ese entonces.

Aún en competencia, la escudería que se convertirá en Audi el próximo año se interesó por Colapinto, aunque luego formalizó con Gabriel Bortoleto, que acompaña de gran forma a Nico Hulkenberg este año. Pero Kick Sauber había sido el peor equipo, por lejos, del 2024, por lo que no parecía un destino favorable para el argentino. Hoy, la realidad cambió con respecto al final de la temporada y Alpine vive un peor presente en la temporada.

La sorpresa de Kick Sauber en el 2025

Detrás de una campaña para el olvido en la que sus dos pilotos finalizaron últimos en casi todas las carreras, Sauber atraviesa una nueva realidad, sobre todo en la segunda parte de la campaña 2025. Acumulan, hasta el momento, 55 puntos que los ubican en la octava posición, muy cerca de Aston Martin y Racing Bulls. Del otro lado, Haas está cerca, en el noveno lugar, mientras que Alpine se encuentra último, cómodo.

Bortoleto, en su temporada debut en la Fórmula 1, ya puntuó en 4 de los últimos 7 grandes premios. Hulkenberg, en cambio, sumó en 5 esta campaña, incluyendo un podio en Silverstone. Con el diario del lunes es inevitable pensar en qué hubiera sido de Colapinto a bordo de un monoplaza verde.

