Se reveló el ranking de velocidad del GP de Italia de la Fórmula 1: la preocupante marca de Alpine que le dio la razón a Colapinto

Después de lo que dejó el desarrollo del Gran Premio de Italia, donde Max Verstappen consiguió la pole, Franco Colapinto terminó en el puesto 17 y Pierre Gasly quedó 16°, empiezan a hacerse distintas conclusiones. Nuevamente, la escudería francesa no estuvo a la altura de la carrera, volvió a tener un flojo desempeño y el futuro inmediato no parece ser el más positivo.

Los pilotos que representan a Alpine solo finalizaron por delante de Lance Stroll (18°), debido a que Fernando Alonso debió abandonar y Nico Hulkenberg ni siquiera pudo estar en la largada por fallas en su vehículo. Pero lo que llamó la atención de todos y evidenció una vez más el presente que atraviesa el equipo galo, fueron los tiempos que le dieron la razón a los corredores.

Lo cierto es que Colapinto y Gasly lo habían dicho: los monoplazas que manejan están lejos de competir de igual a igual. En pistas como el mítico Autódromo Nacional de Monza que tiene largas rectas ideal para acelerar a fondo y mostrar la potencia que pueden alcanzar los autos, la diferencia de velocidad en punta con sus contrincantes se nota y mucho.

Franco Colapinto, Pierre Gasly, los pilotos de Alpine, junto a Flavio Briatore, el asesor ejecutivo. (Getty Images)

El propio bonaerense fue contundente al término de la acción sobre la pista y manifestó: “No pude hacer nada, una pena. Fue bastante aburrida”. Pocos segundos después, el oriundo de Pilar agregó: “Fue una carrera muy larga, muy dura para nosotros. No teníamos ritmo y estuve muy solo durante la carrera. Estoy con un poco de bronca, hay que mejorar para la próxima”.

En la misma línea, el piloto francés también expresó: “Veremos qué podemos hacer cada vez que estemos en pista“. Y además, luego amplió: “Con el coche que tenemos, parece muy difícil alcanzar los puntos. El equipo está trabajando muy duro, hay una gran unión entre todos, incluso en este momento, que no es fácil. Perseveraremos y daremos lo mejor de nosotros”.

Publicidad

Publicidad

El ranking de velocidad en el GP de Italia

Si bien a simple vista esas declaraciones pueden sonar a una excusa de los pilotos, la realidad marca que las estadísticas avalan los dichos de Colapinto y Gasly. Los autos de Alpine fueron los dos más lentos de los 19 que compitieron este domingo sobre la rápida pista de Monza que consta de 53 vueltas de 5,793 kilómetros y significó la decimosexta fecha del Campeonato de la Fórmula 1.

Alex Albon (Williams) 364 km/h Lewis Hamilton (Ferrari) 363 km/h Isack Hadjar (Racing Bulls) 362km/h Oliver Bearman (Haas) 360km/h Carlos Sainz (Williams) 358km/h Gabriel Bortoleto (Sauber) 356km/h Yuki Tsunoda (Red Bull) 355km/h Oscar Piastri (McLaren) 353km/h Max Verstappen (Red Bull) 352km/h Charles Leclerc (Ferrari) 352km/h Fernando Alonso (Astoon Martin) 351km/h Kimi Antonelli (Mercedes) 350km/h Liam Lawson (Racing Bulls) 347km/h Esteban Ocon (Haas) 346km/h Lance Stroll (Aston Martin) 345km/h George Russell (Mercedes) 344km/h Lando Norris (McLaren) 340km/h Franco Colapinto (Alpine) 340km/h Pierre Gasly (Alpine) 338km/h

ver también Los dos motivos por los que Franco Colapinto terminó 17° en el Gran Premio de Italia