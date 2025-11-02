Se reveló un impactante dato con el que Colapinto sepulta a Gasly en Alpine y se acerca a su permanencia en la Fórmula

Franco Colapinto sigue acumulando argumentos sólidos que reafirman su potencial dentro de la Fórmula 1. Teniendo en cuenta el pobre rendimiento general de Alpine, cuyo monoplaza no está a la altura de la competencia en el campeonato, la escudería debe apelar a un único factor para evaluar a sus pilotos: la comparación directa. Ahora, un riguroso informe del medio especializado Delta Data, dedicado a la analítica de rendimiento, expuso una tendencia contundente para el joven argentino frente a Pierre Gasly.

El análisis de rendimiento arrojó un resultado que catapulta las acciones del argentino en esa métrica interna. Y es que Colapinto superó al piloto francés en nueve de las 11 carreras que ambos compartieron pista en lo que va de la temporada. Así, en un equipo donde el auto es la gran limitación, los números de la comparación interna se convierten en un factor indiscutido que puede asegurar la continuidad del pilarense en Alpine de cara a 2026.

El estudio se concentró en la métrica más pura: el rendimiento de los pilotos en aire limpio. Esto significa que se aisló el tráfico, las incidencias de carrera o las estrategias de boxes, midiendo únicamente la velocidad bruta que cada piloto pudo extraer del monoplaza en condiciones óptimas. En este escenario, Colapinto resultó, en promedio, un 0,035% más rápido que Gasly a lo largo del campeonato. Diferencia abismal.

La contundencia de los números

Aunque el porcentaje que demuestra la victoria de Colapinto parezca minúscula, el dato debe contextualizarse en la precisión quirúrgica de la F1, ya que esta ventaja, sostenida a lo largo de las vueltas, se traduce en décimas significativas. La consistencia y la capacidad de exprimir el auto demuestran que Colapinto logra sacar una ventaja mínima, pero crucial, en el ritmo de carrera.

Colapinto tuvo un mejor rendimiento que Gasly en gran parte de la temporada (Getty Images).

La hegemonía de Colapinto se hace evidente al desglosar los circuitos. El argentino se impuso en trazados variados y demandantes como Hungría, México, Italia, Singapur y Austria. Por el contrario, Gasly solamente pudo mostrar mejores registros en dos escenarios: España y Bélgica.

Esta disparidad en el ritmo, con Colapinto dominando las estadísticas de velocidad pura en la gran mayoría de las pruebas, puede funcionar como una herramienta crucial para que Alpine se apoye en ella para seguir confiando en el argentino. Además, con el Gran Premio de Brasil y el cierre de la temporada en el horizonte, este revelador dato técnico no deja de poner cierta presión sobre Pierre Gasly.

Si Colapinto logra mantener o, mejor aún, aumentar esa ventaja de ritmo en las competencias restantes, habrá presentado su credencial de permanencia en la Fórmula 1 con números irrefutables. Su continuidad en la máxima categoría no será un regalo, sino una conclusión lógica y merecida de su arrolladora progresión.

