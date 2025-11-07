Tras el voto de confianza de Alpine en su continuidad, Colapinto fue autocrítico en el GP de Brasil: “Me está costando”

No pudo terminar siendo un viernes redondo para Franco Colapinto, en una jornada que fue un cúmulo de emociones. Es que el mismo día en que se oficializó su continuidad en la escudería Alpine para 2026, tuvo que salir al circuito de Interlagos y lidiar con la frustración de quedar eliminado en la Q1 de la clasificación al Sprint del GP de Brasil por apenas cinco centésimas, lo cual lo condenó a largar desde las 16° posición.

Tras el resultado, Colapinto se mantuvo en esa sintonía: se mostró contento por su renovación, pero autocrítico sobre su propio desempeño en pista. “Fue una linda noticia la de hoy a la mañana y estoy contento de seguir con el equipo“, comenzó en diálogo con ESPN, para luego referirse a su rendimiento. “La qualy fue complicada, los viernes me cuestan últimamente. Si bien en México me fue bien un viernes, acá me está costando un poco más“, sostuvo.

Además, sorprendió al momento de asumir gran parte de la responsabilidad en no superar el primer corte y haber sido específico al detallar dónde se perdió el tiempo crucial que lo dejó fuera. “Tuve a Tsunoda delante en mi vuelta, así que eso me complicó. El resto de la vuelta fue buena, pero perdí mucho en el primer sector, tendré que trabajar que hay un piano en la última curva y también me está costando“, asumió, destacando ciertas fallas propias en la conducción.

Igualmente, la eliminación por un margen tan estrecho estuvo lejos de ofuscarlo. Incluso, tomó una postura atípica y se mostró optimista por desempeño general del monoplaza. “Un poco caliente, pero al menos hay más performance que en carreras anteriores“, sentenció. Y siguiendo por la senda del optimismo, agregó: “Creo que a la noche siempre encontramos varias cosas que al final nos hacen mejorar y solucionar varios problemas del auto“.

Por último, Colapinto cerró con el foco puesto en la mejora continua y el valor de la carrera sprint como plataforma de aprendizaje. “Me dejé un par de décimas yo. Hay cosas chiquitas para mejorar, pero no estoy muy preocupado, por suerte. La Sprint es como una práctica y me va a venir bien dar un poco más de vueltas“, sostuvo.

Cómo quedó la parrilla de largada a la Sprint del GP de Brasil

Lando Norris (McLaren) Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) Oscar Piastri (McLaren) George Russell (Mercedes) Fernando Alonso (Aston Martin) Max Verstappen (Red Bull) Lance Stroll (Aston Martin) Charles Leclerc (Ferrari) Isack Hadjar (Racing Bulls) Nico Hülkenberg (Kick Sauber) Lewis Hamilton (Ferrari) Alex Albon (Williams) Pierre Gasly (Alpine) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) Logan Sargeant (Williams) Franco Colapinto (Alpine) Liam Lawson (Racing Bulls) Yuki Tsunoda (Red Bull) Esteban Ocon (Haas) Carlos Sainz (Williams)

Horarios del GP de Brasil 2025 de la Fórmula 1

Viernes 7 de noviembre

Entrenamientos Libres 1: completado

Clasificación Sprint: completado

Sábado 8 de noviembre

Carrera Sprint: 11:00hs

Clasificación: 15:00hs

Domingo 9 de noviembre