Tras la confirmación de Franco Colapinto en Alpine, así quedó la parrilla de la Fórmula 1 para 2026: quedan 3 lugares

Después de meses de especulaciones y rumores, Franco Colapinto fue confirmado por Alpine para la temporada 2026. El argentino aseguró su continuidad en la Fórmula 1 por un año más y ya son 19 los pilotos oficializados. Solo quedan tres butacas disponibles.

El oriundo de Pilar continuará siendo compañero de Pierre Gasly, a bordo de un auto que se espera que sea muy superior al A525. De los 11 equipos (teniendo en cuenta la incorporación de Cadillac) de la parrilla, 9 ya confirmaron sus duplas de conductores para lo que viene.

Al igual que Alpine, muchas escuderías optaron por mantener sus alineaciones actuales: Lando Norris y Oscar Piastri seguirán corriendo en McLaren, Charles Leclerc y Lewis Hamilton en Ferrari, George Russell y Kimi Antonelli en Mercedes, entre otros.

Las dos caras “nuevas”, que en realidad serán dos viejos conocidos, están en Cadillac, que semanas atrás anunció el regreso de Valtteri Bottas y Sergio “Checo” Pérez. Además, Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto cambiarán el verde de Sauber por el rojo de Audi, aunque se trata solo de un cambio de nombre.

Las butacas disponibles en la Fórmula 1 para 2026

Actualmente solo hay tres lugares libres en la parrilla. Uno es el segundo asiento de Red Bull, es decir, el compañero de Max Verstappen para la próxima temporada. Es un hecho que Yuki Tsunoda no continuará y todos los caminos conducen a que Isack Hadjar se hará cargo de ese lugar.

El equipo que no confirmó a ninguno de sus dos pilotos es Racing Bulls. Arvid Lindblad pide pista para ocupar uno de esos asientos y luego restará definir si ratifican a Liam Lawson o si apuestan por otro nombre. Todo está por verse.

Así quedó la parrilla para 2026

McLaren: Lando Norris / Oscar Piastri

Lando Norris / Oscar Piastri Ferrari: Charles Leclerc / Lewis Hamilton

Charles Leclerc / Lewis Hamilton Red Bull: Max Verstappen / A CONFIRMAR

Max Verstappen / Mercedes: George Russell / Andrea Kimi Antonelli

George Russell / Andrea Kimi Antonelli Aston Martin: Fernando Alonso / Lance Stroll

Fernando Alonso / Lance Stroll Haas: Oliver Bearman / Esteban Ocon

Oliver Bearman / Esteban Ocon Alpine: Pierre Gasly / Franco Colapinto

Pierre Gasly / Racing Bulls: A CONFIRMAR X2

Williams: Alex Albon / Carlos Sainz

Alex Albon / Carlos Sainz Cadillac: Valtteri Bottas / Sergio Pérez

Valtteri Bottas / Sergio Pérez Audi: Nico Hülkenberg / Gabriel Bortoleto

DATOS CLAVE

Franco Colapinto fue confirmado por Alpine para la temporada 2026 de Fórmula 1.

fue confirmado por para la temporada de Fórmula 1. Hasta ahora, 19 pilotos han sido oficializados para 2026 , dejando solo tres butacas disponibles.

han sido oficializados para , dejando solo disponibles. Red Bull tiene un asiento libre, mientras que Racing Bulls no confirmó a ninguno de sus dos pilotos.

