Tras la polémica, se reveló la verdad sobre el pedido de Alpine a Gasly para que deje pasar a Colapinto en el GP de Países Bajos

Durante el Gran Premio de Países Bajos se dio una situación que generó controversia debido a la estrategia que planteó Alpine. En las últimas vueltas, Franco Colapinto estaba con neumáticos nuevos y a un excelente ritmo, mientras que Pierre Gasly venía perdiendo en el clasificador. Sin embargo, el adelanto tardó un tiempo considerable en darse y perjudicó el desempeño colectivo.

Aunque el argentino estaba con blandos recién cambiados, lo que favorece la adhesión a la pista y mejora la velocidad, el francés mantenía los duros hacía 46 vueltas y cada vez se notaba más el desgaste que repercutía en sus tiempos. Pese a esta tendencia que favorecía al bonaerense, el europeo no le permitió el intercambio de lugares durante un giro y despertó la polémica en el ambiente.

Lo cierto es que a Gasly le comunicaron que debía dejar que Colapinto lo adelante para que intente superar a Esteban Ocon y así ponerse en zona de puntos. Pero esta indicación contaba con un pormenor desconocido hasta el momento y es que la estrategia incluía que debía hacerse solamente en la primera curva ya que era la zona segura y se evitaban riesgos mayores.

Esta tardanza derivó en que el piloto de Haas se aleje lo suficiente para cuando Pierre le cedió su posición a Franco. En la vuelta 71 el francés permitió que el argentino lo sobrepase pero ya había demasiado retraso porque Ocon consiguió una ventaja sustancial. De esa manera, Colapinto cerró la carrera en el puesto 11° y a menos de medio segundo del décimo lugar que le permitía sumar puntos.

Pierre Gasly y Franco Colapinto, pilotos de Alpine.

El propio pilarense, al término de la competición en Zandvoort, se refirió al momento en cuestión. “Fue una carrera larga, complicada. Nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo, pero fue una buena carrera. Creo que era muy fácil hacerme sumar un punto hoy por lo menos. Siento que estuvimos mal por no haberlos sumado“, reconoció ante los medios presentes en el autódromo.

Publicidad

Publicidad

Y como si eso no alcanzara, pocos segundos más tarde amplió su discurso. “Siento que no nos ayudamos para nada entre nosotros. Somos compañeros de equipo y no hicimos las cosas bien en la carrera. Tenemos que enfocarnos en estar un poquito más seguros de qué hacer en cada momento. Hoy pude haber sumado un punto simple y no lo hicimos“, reveló el corredor de 22 años.

Cuándo vuelve a correr Colapinto en la Fórmula 1

Después del mes sin actividades de en la Fórmula 1 por el receso de verano europeo, ahora no se toma descanso. Es que este fin de semana del 5, 6 y 7 de septiembre se lleva a cabo el Gran Premio de Italia en la icónica pista de Monza. Allí, Franco Colapinto y Pierre Gasly intentarán cambiar la cara actual de Alpine y sumar puntos para el Campeonato de pilotos y de constructores.

ver también Matías Caruzzo rompió el silencio y reveló qué pasó con Riquelme en la final de la Copa Libertadores 2012: “Hubo negligencia”