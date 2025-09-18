Brasil lo llevó a un Mundial, fue figura de Juventus y Bayern Múnich y podría ir a prisión mientras juega en Australia

Tras grandes temporadas en el Shakhtar Donetsk de Ucrania, Douglas Costa pegó el salto a los equipos más importantes de Europa, ya que fue fichado por el Bayern Múnich y luego la Juventus. Años después de esto, su presente en Australia es totalmente distinto, ya que decretaron su prisión.

Es que, un tribunal de familia de Porto Alegre decretó su prisión por una deuda de pensión alimenticia cercana a los 493.000 reales, cifra que ronda casi a los 93.000 dólares. Esta orden establece una detención de 30 días y una validez de arresto durante dos años, por lo que puede ser detenido por cualquier autoridad.

Esta situación no es actual, debido a que el conflicto inició en 2023, cuando el jugador se desempeñaba en LA Galaxy de la MLS, cuando la Justicia brasileña también había decretado su detención por esta misma causa.

Si llega a ser detenido, dispondrá de tres días para llegar a un acuerdo con el juez, demostrar que intentó cumplir con la obligación o acreditar que carece de capacidad de pago. Como su orden tiene vigencia de dos años, podrá ser detenido a lo largo de ese periodo de tiempo.

Douglas Costa con la camiseta de Sydney FC. (Getty).

Actualmente, el delantero brasileño se encontraba en Sydney FC de Australia, pero dejó de jugar allí ya que el club anunció su rescisión de contrato, ya que explicó que esta decisión se tomó de mutuo acuerdo, alegando que estaba motivada por los “asuntos legales y personales en curso” que enfrenta el brasileño en su país natal.

Además, el club australiano detalló que le habían concedido dos meses para que pueda resolver su conflicto personal, pero el futbolista les comunicó que no veía una solución próxima, por lo que se imposibilitó su viaje a Australia y su incorporación al equipo.

La carrera de Douglas Costa

El delantero brasileño debutó en Gremio de Porto Alegre en 2007 y allí se mantuvo durante dos temporadas, para luego ser transferido al Shakhtar Donetsk de Ucrania, equipo en el que ganó cinco de las seis ligas locales que disputó y logró un total de 11 títulos domésticos.

Tras un gran paso por Ucrania, fue fichado por el Bayern Múnich, en donde jugó durante dos años, para luego ser cedido a préstamo a la Juventus, quien finalmente hizo uso de su opción de compra para tenerlo por más temporadas. Luego, regresó al elenco alemán, con el que ganó el Mundial de Clubes 2020.

En medio de esto, fue convocado durante varios años por la Selección de Brasil y formó parte del plantel que disputó el Mundial de Rusia 2018. Por otro lado, quedó afuera de la nómina para la Copa América 2019, certamen que se disputó en Brasil y que ganó el elenco local.

Después de su paso por Europa, regresó a Gremio por una temporada, para luego irse a LA Galaxy, en donde comenzó con el conflicto legal. Fluminense y Sydney FC fueron los últimos dos equipos por los que pasó Costa, quien ahora se encuentra en libertad de acción.

