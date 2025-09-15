Jugó en el Real Madrid, se tuvo que retirar a los 26 años, formó una banda de rock y le dejó un consejo clave a Franco Mastantuono

A mediados de 2025, Real Madrid rompió el mercado y desembolsó más de 60 millones de dólares por Franco Mastantuono. A River le quedaron unos 45 millones limpios y concretó la venta más importante de la historia del fútbol argentino. Luego de volver del Mundial de Clubes, el pibe de Azul estuvo unas semanas descansando y entrenando por su cuenta, es que recién el 14 de agosto pudo ser su presentación oficial ya que fue el día que cumplió 18 años. Desde entonces ya sumó minutos, alternó buenos momentos de fútbol y algunos de mayor irregularidad, aunque claro está que recién se está adaptando al club y LaLiga. Quien se refirió al ex futbolista del Millonario fue Álvaro Benito, quien también jugó bien de pibe en el Merengue.

Álvaro Benito en el Real Madrid

El 10 de diciembre de 1976 nació Álvaro Benito y, como tantos otros chicos, pasó su infancia jugando al fútbol. Ingresó a la cantera de Real Madrid, tuvo sus pasos por el equipo C, por el Castilla y para la temporada 1995/96 tuvo participación con el primer equipo del Merengue, al que representó en 21 oportunidades antes de sufrir un duro golpe que le cortó el impulso.

Grave lesión, accidente, Tenerife y Getafe

En noviembre de 1996, Álvaro Benito sufrió una dura lesión en la rodilla y se tuvo que operar en tres oportunidades y nunca volvió a ser el mismo. Antes de regresar a las canchas, el mediocampista sufrió un accidente automovilístico y eso demoró su recuperación. Para la temporada 1997/98 pasó a préstamo a Tenerife, luego volvió al Madrid para jugar en el Castilla y en 2002 emigró a Getafe, un año más tarde, aquejado por los dolores, decidió ponerle punto final a su carrera deportiva.

ver también Franco Mastantuono, la esperanza argentina en el Golden Boy 2025

Benito rockero

Mientras estaba en proceso de recuperación de su lesión en la rodilla, Álvaro Benito le dedicó tiempo a tocar la guitarra y a componer canciones. Una vez que dejó la actividad profesional, el ex futbolista de Real Madrid formó una banda de rock que se llamó Pignoise, de la que también participaba otro futbolista: Héctor Polo, quien había jugado en Real Zaragoza y Rayo Vallecano.

Álvaro Benito en 2013. (Foto: Getty).

El consejo de Álvaro Benito a Franco Mastantuono

En diálogo con As, Álvaro Benito fue consultado por Franco Mastantuono afirmó: “El futbolista tiene que responder a responsabilidades que no le tocan por edad. Obviamente, el chico está más que preparado porque se le ve con una personalidad arrolladora, que no le quema el balón en los pies. Yo creo que estamos ante un jugador que va a ofrecer cosas muy buenas para el Real Madrid por el talento, por la personalidad y por la mentalidad”.

Publicidad

Publicidad

Franco Mastantuono. (Foto: Getty).

Además, agregó: “No creo que porque un chico de 18 años todavía no esté preparado no significa que no lo vaya a estar, porque a veces les exigimos a chicos de 18 años que lleven sobre sus hombros un peso que una persona de 18 años no está capacitada para soportar todo lo que tiene que soportar un jugador del Real Madrid, no solo en lo futbolístico, sino lo que te cambia la vida alrededor de lo futbolístico. Obviamente te tienes que adaptar, tu vida cambia de una forma drástica y lo más importante, que es lo futbolístico yo creo que el chico está más que preparado. Esto es solamente el principio, con el talento que tiene va a ofrecer cosas muy interesantes”.

ver también Tras las negativas de Leverkusen y Real Madrid, las posturas de Echeverri y Mastantuono de cara al Mundial sub 20